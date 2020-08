[Photos du jour] Les Inattendus trouvent leur rythme à Tours

Un peu plus de monde ce week-end.

Après deux semaines plutôt compliquées (beaucoup de monde en congé, la canicule), on a vu un peu plus de foule dans les rues de Tours pour ce week-end du 15 août, malgré deux jours chômés. Néanmoins, c’est plus Rue Nationale que sur les axes alentours qu’on croisait le plus de monde. Une ambiance plus propice à la balade qu’au shopping et potentiellement à la découverte des surprises culturelles qui pouvaient surgir dans le cadre du festival Les Inattendus (théâtre, musique...).



En plus des marchés le matin, les spectacles se déroulent l’après-midi dans le centre-ville, par exemple la Place de la Résistance un peu plus animée que les fois précédentes avec un public assez familial.



Il reste encore 3 week-ends de piétonnisation partielle du centre-ville et de spectacles, possiblement un de plus Place de la Résistance. Un temps fort est programmé les 5-6 septembre, période où devait se dérouler la grande braderie annulée pour cause de coronavirus.

Les photos du week-end à Tours par Claire Vinson :