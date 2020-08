StorieTouraine, 15/08/20 - Moins d’accidents de la route dans le 37 ; Les Remparts ont leur calendrier ; Les Bodin’s à Fort Boyard...

Et une victoire du Tours FC.

La StorieTouraine est un résume des temps forts de l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi...

----------------

Sécurité routière...

La préfecture a publié les chiffres des accidents depuis le début de l’année dans le département : 263 chocs avec au moins une personne blessée depuis le 1er janvier contre 395 sur la même période en 2019 (le confinement et sa baisse de trafic expliquent en partie la différence). 333 personnes ont été blessées (472 début 2019). En revanche le nombre de tués baisse peu : 12 au lieu de 13. La tendance est également à la baisse sur le seul mois de juillet avec 53 accidents au lieu de 64 en juillet dernier et 66 blessés au lieu de 75. Une personne a été tuée, c’était déjà le cas un an plus tôt.

Record en ULM...

La NR révèle qu’un pilote originaire de Preuilly-sur-Claise a battu un record en ULM le 11 juillet dernier : 906km de vol en douze heures au-dessus de la France, de la frontière belge aux Pyrénées. Jean-Claude Quenault a dû se préparer pendant 6 mois pour réaliser cet exploit. C’était sa 2e tentative. Il espère maintenant franchir les 1 000km en rejoignant l’Ecosse depuis Vesoul.

Une victoire du Tours FC...

Ce vendredi, les Tourangeaux qui se préparent pour disputer le championnat régional de National 3 recevaient le club de Fleury 91 qui évolue au niveau supérieur... et qu’ils ont battu 2-1. Un retour au succès après une défaite sur le même score face à Angoulême en milieu de semaine.

Les Remparts ont leur calendrier...

Les hockeyeurs tourangeaux débuteront le championnat de D1 dès le 10 octobre sur la glace de Strasbourg en Alsace. Leur premier match à domicile aura lieu une semaine plus tard contre Montpellier. La saison régulière s’achèvera en mars, l’objectif du club étant une fois de plus d’aller en play-offs. Une tâche ardue car il débutera avec 3 points de moins que les autres équipes à cause d’une sanction du gendarme financier du hockey français.

On regarde la télé ?

L’été, le samedi soir rime avec Fort Boyard sur France 2. Ce week-end, le duo comique ligérien y sera pour participer aux épreuves aux côtés de l’animateur Olivier Minne et de leurs partenaires d’un soir : Tiga, Alex Goude et Laurent Maistret. Début du show à 21h05. Les fonds récoltés iront à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.