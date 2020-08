Besoin de masques ? Dès lundi, la ville de Tours reprend sa distribution

Pour ne pas attraper la Covid.

Cela fait une semaine que le port du masque est obligatoire en centre-ville de Tours ou sur les bords de Loire. Pour respecter cette mesure, il faut avoir un masque sur soi en permanence. Des masques qui nécessitent un certain investissement financier qu’ils soient jetables (malgré un prix plafonné à 95 centimes l’unité) ou lavable (souvent autour de 5€).



Au moment du déconfinement, la ville de Tours avait organisé deux distributions gratuites de masques pour ses habitants, la première grâce aux accessoires fabriqués par des couturières les semaines précédentes, et la seconde après avoir reçu les masques que Tours Métropole a commandé auprès de l’entreprise Medical Z de Saint-Avertin.



Ces masques n’ont pas tous été retirés. Il en reste beaucoup. De quoi prévoir une nouvelle distribution pour les habitantes et habitants qui auraient besoin de renouveler ou agrandir leur stock personnel. Alors que la Covid rôde avec trois nouveaux clusters identifiés dans le département dont un dans l’agglomération ces derniers jours, cela risque d’être utile. Dès lundi 17 août, vous pourrez donc récupérer un masque pour les personnes de plus de 11 ans de votre foyer, dans les 6 endroits suivants :



Mairie Centrale (accueil) du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h et de 14h à 17h (sauf vendredi 14h-16h30)

Mairie de quartier des Fontaines - Espace Jacques Villeret du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Médiathèque F Mitterrand du mardi au samedi, de 14h à 18h

Château de Tours du mardi au dimanche, de 14h à 18h



Sur présentation d’un justificatif de domicile, chaque habitant pourra bénéficier de l’attribution d’un masque.Il sera demandé aux familles de se faire représenter par une seule personne, en possession d’un livret de famille.Pour les personnes se présentant pour des tiers en dehors du cadre familial, un justificatif de domicile sera également demandé.