EN IMAGES : Voitures interdites, les vélos s’emparent du Pont Wilson

Avec un peu d’avance...

Fin juillet, le maire de Tours avait annoncé la fermeture du Pont Wilson aux voitures lors du conseil municipal. Pas annoncée dans le programme d’Emmanuel Denis pour les élections municipales, cette première mesure marquante du mandat de l’écologiste a pour objectif d’d’offrir une belle piste cyclable à double sens pour les vélos.



Il s’agit d’un test, pour 3 mois, le temps de voir si le transfert de circulation vers le Pont Napoléon ou le Pont Mirabeau crée de gros bouchons... ou pas. 4 800 véhicules empruntaient le Pont Wilson chaque jour, soit environ 6% des traversées de la Loire à Tours sachant que depuis 2013 on pouvait uniquement passer dans le sens nord-sud, il fallait déjà faire un détour dans l’autre sens.



A l’origine, l’opération devait débuter ce jeudi 13 août... Elle a été avancée d’une journée, notamment parce que les services de la mairie ont dû bloquer la circulation le temps de peindre la signalisation vélo au sol. La voie précédemment dédiée aux voitures est donc réservée aux vélos, et les piétons peuvent profiter d’un trottoire élargi côté est alors qu’il était assez étroit auparavant. Le tram circule toujours au milieu.



L’autre objectif de cette fermeture du Pont Wilson c’est de créer un itinéraire cyclable de la Loire à la gare, notamment via la Rue Voltaire et la Rue Buffon. Cette dernière a vu ses places de parking supprimées cette semaine pour installer une autre piste à double sens réservée aux vélos. Des aménagements qui font débat, les critiques sont très nombreuses depuis plusieurs jours (des élus d’opposition, de commerçants ou d’automobilistes). Nous y reviendrons en détail dans un prochain article.

En attendant, découvrez les photos du nouveau look du Pont Wilson par Pascal Montagne :