Découvrez les plus beaux balcons et jardins fleuris de Tours en 2020

Une belle idée de balade.

Vous connaissez Tours par coeur : ses monuments, les bords de la Loire et du Cher... Mais pensez-vous à observer les charmes de ses quartiers résidentiels ? Dans les jardins ou sur les balcons ? Chaque année, la ville organise un concours pour récompenser les plus beaux et voici les résultats 2020 :



Pour la catégorie « A Fleurs de Trottoir » (des jardinières à même la rueà 23 inscriptions individuelles et 1 inscription collective regroupant 5 fleurissements mitoyens ont été reçues. La lauréate est Monique Lardot au 18 rue Charles Guinot dans le quartier des Prébendes. Les autres adresses où vous rendre : 131 Bd Jean Royer, 147 Rue du Rempart, 136 Rue du Plat d’Etain, 93 Rue Maurice de Tastes, 6 Allée de la Loire, 78 Rue Henri Martin, 16 Rue Renan, 66 Rue Jehan Fouquet et 24 Rue Grécourt.



Pour la catégorie « Balcons Fleuris » 86 participants et une lauréate : Monique Rhodon, 23 rue Pinguet-Guindon dans le quartier de l’Europe. Les autres adresses : 22 Rue du Petit Soleil, 5 Rue Vincent D’Indy, 10 Rue Robert Vivier, 26 Allée de Venise, 15 Rue Marceau, 11 Jardin Bouzignac, 8bis Rue Losserand, 77 Rue du Vieux Pont et 3 Rue Costes et Bellonte.



Pour la catégorie « Jardins Fleuris » 35 participants et le premier prix Luc Nourry, 10 impasse de Portillon dans le quartier de la Tranchée. Et aussi : 27 Rue de l’Abbé de Gastines, 12 Rue Newton, 4 Rue Delaroche, 54 Rue Clarté Dieu, 10 Rue Newton, 27 Allée du Vieux Puits, 9 Allée Derain, 4 Rue André Frey et 5 Passage des Abeilles.

A noter que tous les participants au concours ont été récompensés par le jury.

Photos : Ville de Tours