[Coup de pouce] Qui veut s’occuper des chats ? La SPA de Luynes cherche des bénévoles

Pour aider à stériliser les félins sauvages.

L’été c’est la période où l’on recense le plus d’abandons d’animaux en France. Et donc un moment où il y a beaucoup d’activité dans les refuges, dont ceux de la Société Protectrice des Animaux. A Luynes, la SPA qui a su s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire afin d’organiser les adoptions profite du mois d’août pour lancer un appel afin de renforcer ses équipes avec un objectif bien précis.



Le sujet particulier qui préoccupe l’association le voici : l’affluence de chatons... « En cause ? Le manque de stérilisation des chats : en 4 ans un couple peut avoir jusqu’à 20 000 descendants » explique-t-elle.



Afin de réguler la population des chats libres, plusieurs villes d’Indre-et-Loire ont signé des conventions de stérilisation avec le refuge de l’agglo tourangelle. Cette convention prévoit l’aide de la SPA aux mairies pour poser des cages de capture là où des colonies de chats libres ont été identifiées, afin de les faire stériliser. Une fois stérilisés et identifiés au nom de la commune, les chats seront relâchés sur leurs lieux de capture. Et c’est pour ça que les équipes du refuge de Luynes ont besoin d’aide.



Le rôle des bénévoles sera de déposer des cages de trappage sur des lieux identifiés, les récupérer lorsque les chats seront capturés et les amener chez un vétérinaire partenaire pour les faire stériliser. Une fois l’animal opéré, il devra être relâché à l’endroit de sa capture.



Pour postuler : [email protected] / 02 47 42 10 47