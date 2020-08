Futuripark transforme l'abbaye de Marmoutier en parc de loisirs

Dernière saison en 2020.

Depuis plusieurs années, la ville de Tours présente un spectacle estival dans l'enceinte de l'abbaye de Marmoutier. Pour la 3e et dernière fois, c'est Futuripark qui sera présenté au public..

Le pitch : en arrivant, on est accueillis pas Clémentine, attachée de presse de la société Futuripark (Nathalie Barbelivien). Nous sommes les investisseurs qu'elle, son directeur (Mike Grenat) et la comptable violoniste (Chloé Netter) vont essayer de convaincre d'investir dans leur projet de transformation de Marmoutier en parc de loisirs. Les idées les plus farfelues ne manquent pas pour retirer de gros bénéfices. Cela permet une déambulation dans les différents lieux historiques du site. On en profite pour apprendre plein d'informations sur son histoire, la petite et la grande à travers des chants, de la musique ou du théâtre..

Le lieu est sublimé par la mise en lumière qui accompagne la tombée de la nuit... et la fin réserve un coup de théâtre qu'il ne faut pas dévoiler. On dira juste que le public est invité à partager un verre avant de repartir.

Futuripark a été imaginé par la compagnie Alborada. A voir du jeudi au samedi du 13 au 29 août. Tarif plein : 10€, spectacle d'1h45 dès 21h. Infos et réservations au 02 47 70 37 37.

Avant-goût du spectacle en images par Claire Vinson :