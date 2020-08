StorieTouraine, 11/08/20 - Pas d’épidémie de Covid à Monconseil ; Sécheresse historique en Touraine ; La Nuit des Titans reportée...

Et du foot.

La StorieTouraine vous résume toute l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

-------------

Pas d’épidémie de Covid à Monconseil...

Une résidente de l’EHPAD a été testée positive au nouveau coronavirus le 1er août entraînant le reconfinement de l’établissement (interdiction des visites, résidents qui restent en chambre). Après une campagne de tests sur les pensionnaires retraités et le personnel, bonne nouvelle : aucun résultat positif nous dit la ville ce mardi. Les visites ont repris et l’isolement en chambre s’est achevé.

La sécheresse confirmée par les chiffres...

D’après Météo France, la Touraine a connu son mois de juillet le plus sec depuis 1961, sachant que la situation s’est répétée un peu partout en France tant les pluies ont été rares le mois dernier. Seuls 3mm d’eau sont par exemple tombés à Saint-Christophe-sur-le-Nais. Les orages de cette semaine devraient rendre août plus humide mais sûrement pas de quoi arranger la situation des cours d’eau dans l’immédiat. A noter que la vigilance orange canicule reste active, elle devrait être levée d’ici jeudi. La qualité de l’air est également médiocre.

Embouteillage insolite à Rochecorbon...

Un convoi exceptionnel ralliant la Bretagne à l’Allier a été bloqué dans le sens Tours-Vouvray sur la levée de la Loire ce mardi après-midi. Une barrière positionnée au milieu de la route l’empêchait de passer. Elle a été retirée par les équipes du transporteur afin d’éviter la paralysie complète du trafic.

Des nouvelles de la Nuit des Titans...

C’est le plus gros événement de boxe tourangeau mais on attend encore son édition 2020... En raison de la crise sanitaire, la soirée de combats a été annulée deux fois mais une nouvelle date vient d’être annoncée : 10 octobre, en espérant que d’ici là les conditions permettront de recevoir du public. Dans tous les cas il y aura moins de monde que les années précédentes au Palais des Sports, et peut-être pas de boxeurs étrangers selon l’organisation interrogée par la NR qui espère quand même faire venir des athlètes européens à défaut des asiatiques.

Préparation de championnat...

Ce mardi, nouveau match amical de présaison pour le Tours Football Club. Il affronte Angoulême sur l’un des terrains d’entraînement de la Vallée du Cher (le N°7, dès 18h). Les Charentais évoluent en National 2, une division au-dessus des Tourangeaux.