StorieCaniculeTouraine, 08/08/20 - 2 baignades interdites, la Citadine Fil Bleu au garage...

Et vigilance maximale pour les feux de forêt.

Le temps de la canicule, la StorieCaniculeTouraine vous proposera régulièrement un point sur l’actualité liée aux fortes chaleurs dans le département.



Ce week-end, l’Indre-et-Loire est toujours en vigilance orange et Météo France y attend jusqu’à 36°cesamedi, 37° dimanche avec un minimum de 20 la nuit ce qui ne permettra pas vraiment de souffler. Les températures pourraient retomber mercredi grâce à des orages.



Pour éviter une surchauffe de ses véhicules, Fil Bleu annule la circulation de toutes ses lignes Citadine ce samedi (c’était déjà le cas vendredi). Cela concerne celle du centre de Tours, Tours Nord, Joué-lès-Tours et Febvotte. Pour lundi on ne sait pas encore. Le reste du réseau fonctionne normalement.



Pour vous rafraîchir dans cette situation, on rappelle que la baignade est interdite dans la Loire, dans le Cher (à l’exception de la plage aménagée de Bléré), au Plan d’Eau de Monnaie ou au Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours. Par ailleurs, la préfecture d’Indre-et-Loire indique qu’en raison de la présence de cyanobactéries nocives pour l’homme comme pour les animaux, les baignades de Château-la-Vallière et de Chemillé-sur-Indrois sont fermées jusqu’à ce que la situation s’améliore. A Hommes et Bourgueil, une bonne douche est conseillée en sortant de l’eau pour éviter tout risque.



Enfin, vu les fortes chaleurs, le risque d’incendie est extrême dans le département, en particulier dans les forêts ou sur les exploitations agricoles. Il ne faut surtout pas faire de feu en pleine nature ni jeter de mégot. Ce vendredi, un feu s’est déclenché à Luzé : 600m² de hangar ont brûlé dans une ferme. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés. Au niveau départemental, les pompiers ont activé une cellule de crise et positionné des moyens prêts à partir à tout moment, en coopération avec nos voisins du Loir-et-Cher pour plus d’efficacité. 1 avion bombardier d’eau est mis à disposition de toute la zone ouest de la France.