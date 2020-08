Vin, marathon ciné, et feu d’artifice : les coups de coeur du week-end en Indre-et-Loire

Mais aussi un concours de saut d’obstacle.

Comment ça c’est mort le mois d’août ? Comme chaque vendredi Info Tours vous fait un récap’ de quelques événements à découvrir dans le département d’Indre-et-Loire. En plus de cette liste, les différentes guinguettes organisent des spectacles (Tours, Rochecorbon, La Riche...) et la ville de Tours propose le 2e week-end de son festival d’été Les Inattendus (infos détaillées sur www.tours.fr).

Feu d’artifice...

Le spectacle prévu à Monts est annulé pour cause de canicule mais celui d’Amboise est maintenu samedi soir à la tombée de la nuit, en bord de Loire. Arrivez avant 22h30 pour avoir une bonne place.

Du vin dans la ville...

Comme chaque été, les vignerons de l’appellation Chinon se retrouvent en ville pour faire découvrir leurs millésimes.



46 vigneronnes et vignerons proposeront leur production 2019 à la dégustationsamedi. Artistes et artisans locaux viendront compléter l’offre de cette édition inédite des vignerons de Chinon aux promenades.



Un verre unique a été conçu non-daté et collector, avec l’inscription Trinch, Chinon en hommage à François Rabelais, l’enfant du pays. Il sera vendu 5€ et permettra de déguster tous les domaines présents de 10h30 à 19h. Promenades des Docteurs Mattraits à Chinon (emplacement de la brocante mensuelle). Manifestation gratuite.

Du vin au jardin...

Là, ça se passe à Tours, plus exactement dans le parc de Ste Radegonde. Apéro dégustation dans l’herbe ce vendredi. Découverte des vins blancs secs et tendres avec Domaine de la Croix Mélier de 1h30 à 20h, avec un oenologue et une dégustation de produits locaux. Infos et réservation en contactant l’Office du Tourisme de Tours.

Marathon ciné...

Vous n’avez pas encore vu Les Animaux Fantastiques ? Ou alors vous avez envie de vous refaire toute la saga d’un coup sur grand écran (dans un lieu climatisé vu la chaleur du week-end) ? Direction le CGR Centre qui propose un marathon dimanche de 16h30 à 22h.

Avant-première...

Autre idée ciné du week-end en Touraine : l’avant-première des Trolls 2, dimanche dès 14h au Ciné Loire de Tours Nord.

Equitation...

Depuis mercredi, un concours de saut d’obstacle s’est installé à Nouans-les-Fontaines et vous pouvez aller en profiter jusqu’à dimanche. On l’appelle le Jumping National avec un bon millier de concurrentes et concurrents. L’entrée est gratuite. Les infos sur la page Facebook Nouans Jump.

Danse...

Ce vendredi, soirée tango de 1h30 à 20h au Café Concept Place de la Victoire à Tours. Bien sûr, on vous apprendra si vous ne maîtrisez pas tout.