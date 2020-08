StorieTouraine, 06/08/20 - Cas de Covid à l’EHPAD Monconseil ; Mise en examen après la noyade mortelle ; Sanction pour les Remparts...

Et une manifestation antinucléaire.

La StorieTouraine vous fait un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi...

Cas de Covid à l’EHPAD Monconseil...

Une résidente de la maison de retraite médicalisée du quartier Monconseil de Tours a été infectée par le coronavirus. Cela a été confirmé samedi 1er août. Elle est confinée sur place, et dans n état stable selon un communiqué de la ville qui gère l’établissement. Les familles sont informées et les visites suspendues, tous les résidents sont confinés dans leur chambre, une campagne de test a été lancée pour tout le monde, une équipe soignante dédiée à la Covid est mise en place et chaque personne qui entrer dans le bâtiment fait l’objet d’une prise de température.

Les suites de la noyade...

Un enfant de 6 ans est mort noyé la semaine dernière au cours d’ne sortie au Val Joyeux à Château-la-Vallière. D‘après la NR, l’éducateur en charge du groupe a été placé en garde à vue lundi puis mis en examen pour homicide involontaire avec violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité. S’il est reconnu coupable par la justice, ce professionnel jusqu’ici reconnu pour son travail risque de 3 à 5 ans de prison et 75 000€ d’amende. L’enquête se poursuit.

Manifestation antinucléaire...

Ce jeudi, ça fait 75 ans que la première bombe nucléaire de l’histoire a été lâchée du Hiroshima au Japon. Bilan : 140 000 victimes. Les militants tourangeaux de Sortir du Nucléaire vont commémorer cet événement pendant 4 jours via des rassemblements dans le centre de Tours. Donc jusqu’à dimanche. Ils demandent l’abolition des armes nucléaires dans le monde.

Succès du Tours FC...

Ce mercredi, le club Ciel et Noir se déplaçait à Avoine pour affronter la formation chinonaise qu’il retrouvera - sauf coup de théâtre - en championnat de National 3. Les joueurs de Nourredine el Ouardani se sont imposés 1-0 grâce à un but marqué en première mi-temps.

3 points de retard pour les Remparts...

Il n’y a pas que le TFC qui a des ennuis avec les instances de contrôle de la santé financière des clubs sportifs. En hockey les Remparts de Tours débuteront le championnat de D1 avec 3 points de retard cette saison (ce qui était déjà le cas l’année dernière). Le tout pour non respect des mesures d’encadrement. En revanche le club pourra faire son retour en Coupe de France, compétition qu’il n’avait pas pu disputer l’année dernière. Par ailleurs, la sanction décidée pour la saison 2019/2020 n’avait pas empêché l’équipe d’aller en play offs.