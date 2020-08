Masque obligatoire à Tours : découvrez toute la zone concernée

Elle sera plus grande qu’annoncée.

Après Toulouse, Nice, Orléans, Saint-Malo et Laval... En attendant Nancy ou Paris... La ville de Tours et la préfecture décident de rendre le port du masque obligatoire en centre-ville dès ce vendredi 7 août. L’objectif est d’éviter une afflux de contaminations au nouveau coronavirus, sachant qu’en ce moment on recense une dizaine de nouveaux cas par jour en Indre-et-Loire.



Annoncée il y a quasiment une semaine, la mesure vient d’être précisée par la préfecture d’Indre-et-Loire. Le masque sera donc obligatoire pendant un mois renouvelable et pour les personnes de plus de 11 ans. Il faudra l’avoir sur son nez et sa bouche :



- de 8h30 à 20h00 dans les zones piétonnes, permanentes ou temporaires, du Vieux Tours (délimité au Nord par la rue des Tanneurs, à l’Ouest par la rue Gaston Pailhou, au Sud par la rue des Halles, à l’Est par la rue Nationale, ces rues étant comprises dans le périmètre), les zones à fortedensité (rue Michelet, rue de Bordeaux, avenue de Grammont depuis la place Jean Jaurès jusqu’à la place Michelet, ces places étant comprises dans le périmètre), les marchés publics de plein air



- de 18h à 6h00 dans les zones caractérisées par une forte fréquentation nocturne : les bords de Loire depuis le pont Napoléon jusqu’au pont de fil, le Vieux Tours, le pont Wilson, la rue Colbert, la place Jean Jaurès.



Cette mesure vient compléter l’obligation déjà en cours de porter le masque dans les espaces clos recevant du public. Elle fera l’objet d’une réévaluation en fonction de l’évolution de l’épidémie. Parallèlement, la ville de Tours reprendra ses opérations de distribution de masques (ils sont notamment disponibles en maiire sur présentation d’un justificatif de domicile si vous n’en avez pas encore eu ou que vous n’en avez récupéré qu’un seul jusqu’à présent). Enfin, les campagnes de tests seront intensifiées et ouvertes à tous grâce au déploiement àvenir de stands de dépistage sur l’espace public.



Rappelons par ailleurs que le masque est obligatoire sur les marchés de Saint-Pierre-des-Corps et dès ce vendredi dans le centre d’Amboise.