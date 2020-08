Rues piétonnes le samedi à Tours : des changements dès le 8 août

Pour ne pas pénaliser les commerçants.

Tout l’été, la mairie de Tours organise un événement baptisé Les Estivales Commerçantes, dont le but est de compenser l’annulation de la Braderie du 6 septembre, impossible à réaliser en période de crise sanitaire. Les boutiques du centre-ville sont autorisées à déballer sur les trottoirs chaque samedi du mois d’août + le premier week-end de septembre, et certaines rues sont exceptionnellement fermées à la circulation.



Pour le 1er week-end de ces Estivales samedi 1er août, le succès a été mitigé. Apprécié par des promeneurs - notamment Rue des Halles - le concept a été décrié par des commerçants qui espéraient plus de monde, malgré une période estivale peu propice aux boutiques très remplies.



Tout de même, la ville a décidé de revoir en partie sa copie pour ce samedi août et les semaines suivantes. Elle ne change pas le fond du projet mais, par exemple, la Rue du Commerce sera de nouveau ouverte aux voitures. Voici le nouveau plan :

En rouge les rues piétonnes le samedi, en bleu celles qui le sont déjà toute l'année.

A noter également que le festival d’été Les Inattendus se poursuit avec des animations culturelles dans les rues, sans programme précis mais attendez-vous à croiser des artistes.