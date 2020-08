StorieTouraine, 05/08/20 - Point Covid dans le 37 ; Du monde sur la Loire à Vélo ; Feu d’artifice annulé à Monts...

Et pas de Foire aux Vins à Amboise.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi...

Covid : le point en Indre-et-Loire...

Alors que Tours et Amboise s’apprêtent à rendre le port du masque obligatoire en centre-ville ce vendredi (c’est déjà le cas depuis ce mercredi sur les marchés de Saint-Pierre-des-Corps), le département reste relativement peu touché par l’épidémie : sur 5 à 600 tests quotidiens réalisés dans le département, une dizaine s’avère positifs ce qui permet à la Touraine de rester sous le seuil des 10 malades détectés pour 100 000 habitants. Cela reste tout de même plus qu’au début de l’été où l’on ne relevait presque aucune nouvelle infection. Par ailleurs, chaque personne contaminée diffuse le virus à plusieurs autres ce qui n’était pas le cas auparavant. D’où l’importance des gestes barrières.

Du monde sur la Loire à Vélo...

Le nombre de passages de vélos est en hausse de 34% en juillet par rapport à juillet 2019. Le week-end du 14 juillet (11 et 12/07) a été le week-end le plus fréquenté selon le Comité Régional du Tourisme. A noter également, des records historiques de fréquentation journalière sur les compteurs de Savonnières et Montlouis-sur-Loire.



De janvier à juillet, plus de 23 900 passages de vélo ont été enregistrés en moyenne par compteur sur La Loire à Vélo en Centre-Val de Loire, c'est 13% de moins par rapport à la même période en 2019.

Un feu d’artifice annulé...

Dans le cadre des Féeries de Touraine du Conseil Départemental, 2 feux d'artifice étaient prévus ce samedi 8 août à 22h45. L'un à Amboise, qui est maintenu sur les bords de Loire, l'autre au Domaine départemental de Candé qui est reporté à une date ultérieure en raison de la canicule et des risques d'incendie.

Pas de Foire aux Vins à Amboise...

La tradition veut qu’Amboise organise chaque été un événement autour des vins du coin pour le week-end du 15 août. Pas en 2020, en raison de la crise sanitaire et de la difficulté à faire respecter des consignes de sécurité dans le tunnel du château qui accueille toujours la manifestation. Le public est tout de même invité à se rendre dans les domaines dont les adresses sont notamment disponibles à l’Office du Tourisme.