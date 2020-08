Une solution pour un tram moins bruyant à Tours et à Joué

Coût de l’opération : 500 000€.

Avoir le tram en bas de chez soi c’est pratique... à un détail près : ça peut faire du bruit, surtout que la ligne tourangelle est très sinueuse. Et un tram qui tourne, ça crisse.



Depuis la mise en service de la ligne A en 2013, il y a eu pas mal de plaintes de riverains, par exemple dans le centre de Joué-lès-Tours. Malgré un graissage régulier des rails, ça n’a pas suffi. Pour la rentrée 2020, Fil Bleu annonce donc la mise en place d’un nouveau dispositif qui devrait améliorer la situation.



« Les équipes ont œuvré à la mise en place d’un système plus performant de graissage automatique, directement embarqué sur les rames » explique l’entreprise Keolis. Des tests de sécurité ont été effectués durant la période de confinement afin d’obtenir une homologation. Et c’est bon ; pour un investissement global de 500 000€, six rames sur 21 ont été équipées de ce système, qui permettra deréduire le bruit dans les virages de la ligne.



En moyenne, un trajet sur trois permettra de graisser les rails sans intervention humaine. Opérationnel uniquement dans des zones où la vitesse du tram ne dépasse pas 30km/h, ce graissage automatique sera effectué dans les zones suivantes : Monconseil, Marne, Beffroi, Trois-Rivières, Christ-Roi, Rue Charles Gille, Gare de Tours, Fac Deux Lions, Hôtel de Ville de Joué-lès-Tours et Rotière.