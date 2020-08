Rentrée 2020 : quelles nouveautés pour Fil Bleu à Tours ?

La desserte de Chambray-lès-Tours sera complètement modifiée.

Pas de grand bouleversement mais des évolutions : voilà à quoi il faut s’attendre dès le 24 août sur le réseau de transport de l’agglomération tourangelle. Comme chaque année, Fil Bleu évolue avec des modifications pensées pour amélioer la qualité du bus ou du tram. Et voici le programme pour 2020...

Une ligne Ballan-Miré Chambray :

La ligne 30 sera prolongée par rapport à l’itinéraire actuel. Elle reliera désormais Ballan-Miré à Chambray via Joué-lès-Tours en passant par le CHU Trousseau, le centre-ville et le lycée agricole de Chambray-lès-Tours, la zone commerciale Chambray 2, la clinique Vinci, le nouvel écoquartier La Guignardière, le quartier Vallée Violette et son collège, le centre-ville de Joué-lès-Tours (correspondance avec le tram), et enfin Ballan-Miré. Les bs passeront toutes les 20 à 30 minutes.

Liaisons plus rapides vers Chambray :

La ligne 3b abandonnera l’avenue de la République de Chambray-lès-Tours pour emprunter celle du Grand Sud. Elle s’arrêtera dans le centre-ville de Chambray-lès-Tours et au centre commercial « Ma Petite Madelaine » (à la place de la ligne 14). Avec ce nouvel itinéraire, la liaison entre Chambray Mairie-lycée Grandmont s’effectuera en 10 minutes. La ligne 3a continuera de passer par l'Avenue de la République vers le CHU Trousseau et Saint-Avertin.



De son côté, la ligne 14 sera raccourcie et fera son terminus à Chambray 2 sans aller dans le centre-ville de Chambray et à « Ma Petite Madelaine ». Du coup, l’intitulé des directions change : Santé NCT+ (à la place de Santé Alliance) pour le terminus nord de Saint-Cyr-sur-Loire et Chambray 2 Sud (à la place de Grand Sud).

Bus express sur la ligne 2 :

Des trajets « Express » seront expérimentés entre la gare de Tours et Les Douets à Tours Nord. Il y en aura 2 le matin et 2 le soir pour les élèves de Choiseul, du lycée professionnel Clouet et du CFA des Douets dans le but de leur faire gagner environ 30% de temps entre le centre de Tours et leur établissement, soit environ 10 minutes par trajet, et 20 minutes pour un aller-retour. Les trajets concernés mentionneront de façon claire l’indication « Express » sur leurs girouettes. Ils s’arrêteront à la gare, Boulevard Heurteloup ou Rue des Ursulines pis seront sans arrêt jusqu’à la station Marne.

Les autres changements :

La desserte de la ZA d’Oé à Notre-Dame-d’Oé par la ligne 75 est supprimée et réintégrée via la ligne 56. L’horaire de la ligne 76 sera également réintégré dans la ligne 62.



Des horaires supplémentaires seront ajoutés le samedi après-midi sur les lignes 31 et 56 et d’autres horaires seront retirés en matinée. Selon Fil Bleu cela permet d’ajuster l’offre aux besoins qui sont plus forts le samedi après-midi.

La ligne 50 (allant de Luynes à La Ville-aux-Dames) bénéficiera d’horaires supplémentaires. Entre 9h et 16h en semaine, l’offre sera améliorée en passant d’un bus toutes les 60 minutes à un bus toutes les 40 minutes.



Cette année, les tarifs ne sont pas modifiés. Enfin, un nouveau parc vélo sécurisé (accessible aux abonnés Fil Bleu) va ouvrir aux Granges Galland de Saint-Avertin après ceux de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, du Centre Aquatique du Lac ou du Palais des Sports de Tours.