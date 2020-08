Le Tours FC encore une fois renvoyé en National 3

Cette fois par le CNOSF.

La décision n’est pas définitive mais plus le temps passe et plus l’espoir de voir le Tours Football Club jouer en National 2 s’amenuise. Normalement, l’équipe Ciel et Noir de Nourredine El Ouardani devait accéder à la 4e division grâce à sa première place de la poule régionale de N3 à la fin de la saison 2019-2020. Mais la DNCG qui contrôle les comptes des clubs de foot du pays a dit non deux fois : en première instance et en appel, obligeant le TFC à rester au même échelon.



Désormais porté par un nouveau président délégué après la mise en retrait du propriétaire emblématique Nourredine El Ouardani, le TFC a déposé un recours devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Reçu la semaine dernière, la direction se disait confiante, le nouvel homme fort du foot tourangeau Guillaume Barré obtenant même le soutien clair de la mairie.



Finalement, la décision du CNOSF est tombée ce lundi : non, le Tours FC n’est pas autorisé à monter d’une division. Son dossier ne passe pas, même avec les améliorations que les instances dirigeantes disent avoir apportées. Il reste tout de même une ultime issue au club pour tenter d’obtenir cette montée tant désirée : saisir le tribunal administratif. La ville le souhaite mais c’est à la SASP de décider. Si jamais le recours aboutit, les Tourangeaux évolueront dans une des 4 poules déjà formées. Il faudrait alors terminer à la première place pour espérer accéder au championnat de N1, objectif affiché il y a quelques jours lors d’une conférence de presse.