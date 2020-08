Pendant l’été, des initiatives pour moins de déchets en Touraine

A Tours et Athée-sur-Cher.

Pas de vacances pour les dépôts sauvages de déchets. Canettes, bouteilles, masques, mégots... Dans les rues, sur les bords de Loire, dans les parcs... En Touraine comme ailleurs, pas besoin d’aller bien loin pour voir des détritus qui gisent au sol. Spectacle jamais bien agréable...



Même pendant la période estivales, des actions sont lancées pour que l’espace public soit un peu moins sale. Par exemple, la Jeune Chambre Economique de Tours (JCET) relance son action Zéro Mégot via une enquête en ligne à remplir jusqu’au 1er septembre. « Elle permettra notamment aux gérant(es) de bars/restaurants et aux entreprises implantés localement d’exprimer leur avis sur ce sujet, de nous faire part de leur intérêt et leur attente pour ce projet et d’être mis en relation avec nous » explique Aurélie du Manoir qui dirige l’action.



A terme, l’ambition est de sensibiliser un maximum de personnes pour ne pas retrouver des mégots par terre/dans la nature/dans l’eau (où ils polluent énormément), de créer des points de collecte (il en existe par exemple à La Ressourcerie dans le quartier Tonnelé de Tours, à la frontière avec La Riche) et de favoriser les actions de recyclage entreprises par des sociétés françaises pour transformer les clopes usagées en mobilier urbain, en cendriers ou en éléments pour manteaux.



Par ailleurs, la commune d’Athée-sur-Cher organise ce mardi 4 août un ramassage de déchets dans le village entre 18h et 20h (le 2e en quelques semaines). Pinces, gants et sacs poubelle seront fournis : il suffit d’être à l’heure devant la mairie pour participer.