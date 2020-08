StorieTravaux, 02/08/20 - Dernière semaine de travaux sur le périphérique de Tours

Et des travaux dans le secteur des Bords de Loire à Tours.

Chaque dimanche, Info Tours fait le point sur les chantiers portés à notre connaissance en Indre-et-Loire pour vous éviter de râler devant une déviation que vous n’auriez pas anticipée. Voici ce qui vous attend à partir du 3 août.

---------------

Rappel...

Le parking des Bords de Loire situé près du Pont Napoléon de Tours sera fermée de lundi matin à vendredi 16h30 à cause de travaux de nettoyage de l’ouvrage. Il faudra donc aller vous garer ailleurs si vous avez l’habitude de poser votre véhicule dans cette zone gratuite (il y en a une autre sous la bibliothèque).

Périphérique...

Après deux semaines bien compliquées sur la rocade tourangelle afin d’en rénover le goudron, les choses s’arrangent mais il y a encore quelques perturbations. Ainsi, dès ce lundi, la bretelle d’accès au périphérique Porte de la Membrolle-sur-Choisille dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire vers Chambray-lès-Tours sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place invitant les usagers à rejoindre le périphérique Porte de Saint-Cyr-sur-Loire.

A85 :

La nuit du mercredi 5 au jeudi 6 août, de 20h à 7h : fermeture de l'autoroute entre l'échangeur de Bourgueil (n°5) et l'échangeur de Langeais (n°7), dans les deux sens de circulation. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.



Fermeture de la bretelle d'entrée de Bourgueil (n°5), en direction de Tours + fermeture de la bretelle d'entrée de Langeais (n°7), en direction d'Angers. Des déviations sont également prévues.

Travaux + perturbations Fil Bleu :

En raison de travaux rue Giraudeau à Tours, l’arrêt Général Renault n’est pas desservi par la ligne 5 (direction Parc Grandmont) jusqu’au 14 août. Vous devez vous reporter à l’arrêt Provisoire, situé rue du Général Renault.



En raison de travaux rue du Docteur Chaumier à Tours, les arrêts Ste Anne, MAME, Preuilly ne sont pas desservis par les lignes 3 et 34 jusqu’au 21 août. Vous devez vous reporter à l'arrêt Provisoire situé rue de Condorcet, où à l’arrêt Lamartine situé rue Léon Boyer. Les lignes 4 et 15 sont également perturbées dans cette zone.



En raison de travaux rue Aristide Briand à Joué-lès-Tours, l’arrêt Joué Hôtel de Ville n’est pas desservi par la ligne 31 (direction Paul Fort) lundi, mardi et mercredi. Vous devez vous reporter à l'arrêt Joué Centre, situé rue Victor Hugo.