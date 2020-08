CARTE : La sécheresse s'aggrave, nouvelles restrictions en Indre-et-Loire

L'eau manque toujours.

Malgré des orages ce vendredi 31 juillet, l'Indre-et-Loire connait un fort déficit de pluies depuis de nombreuses semaines. Quelques précipitations ne suffisent donc pas pour améliorer la situation de nombreux cours d'eau du département, en alerte ou en crise en raison de leur niveau orienté à la baisse.

Ainsi, après une première salve de restrictions vendredi 24 juillet, la préfecture tourangelle publie une nouvelle carte avec les rivières en difficulté.

Les ruisseaux de Riches, de l'Ardillères, de la Ciulées, des Valléess, d'Aubignys, du Vieux Cher, des Gaudebertss, de Parçays, de la Fontaine Ménards, de la Roumer et de la Brenne ont franchi leur seuil d'interdiction de pompage. Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans ces cours d'eau dans leurs affuents et dans un couloir de 200m de part et d'autre est interdit à compter du samedi 1er août 2020.

Également diférents cours d'eau ont franchi leur seuil d'alerte : La Choisille, La Manse, le ruisseau de l'Arche, la Veude, le Négrin, la Veude de Ponçay et la Creuse. Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans ces cours d'eau, dans leurs affuents et dans un couloir de 200m de part et d'autre sint restreints à compter du samedi 1er août 2020.

Pour les particuliers cela implique l'interdiction d'arroser en journée, de remplir une piscine ou de laver sa voiture à domicile. Pour les agriculteurs, des mesures spécifiques sont en place. Les arrêtés complets se consultent sur le site de la préfecture.