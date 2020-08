Le parking des Bords de Loire ferme pendant 5 jours dès le 3 août

A cause de travaux.

C'est un parking très apprécie de Tours parce qu'il est proche du centre-ville, au bord de l'eau... mais surtout gratuit. Près du Pont Napoléon, le parking des Bords de Loire fait toujours le plein. Mais pour la première semaine de ce mois d'août 2020 il va falloir aller vous garer ailleurs car aucun véhicule ne pourra s'y stationner suite à une annonce de Tours Métropole ce vendredi.

Cette fermeture mise en place dès lundi 3 août à 8h sera valable jusqu'au vendredi 7 août à 16h30 et elle est liée au chantier de rénovation du Pont Napoléon qui se poursuit tout au long de l'été (après la mise en place de nouvelles barrières ou d'un nouvel éclairage ces derniers mois).

Le chantier programmé consiste à nettoyer le pont de fond en comble, c'est-à-dire enlever les tags et refaire un peu de béton. La circulation des piétons restera possible toute la semaine. L'autre parking des bords de Loire situé sous la bibliothèque reste lui ouvert, et il est également gratuit.