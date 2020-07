Covid-19 : où se faire tester en Indre-et-Loire

Une trentaine de lieux proposent des prélèvements.

Depuis quelques jours, les autorités s’inquiètent d’une hausse des cas de Covid-19 en France. Pour la première fois depuis le 9 avril, on comptait une hausse du nombre de malades en réanimation cette fin de semaine (une seule personne supplémentaire, mais tout de même). En Indre-et-Loire, il ne semble pas y avoir de grosse alerte, ou de cluster problématique.



Néanmoins, l’Agence Régionale de Santé et la préfecture appellent chacune et chacun à la vigilance, notamment à porter un masque en extérieur dès que la densité de population est importante (par exemple des rues étroites comme celles du Vieux-Tours). Le maire de Tours n’exclut pas de rendre la protection du nez et de la bouche obligatoire si nécessaire. Orléans en a décidé ainsi pour ses marchés et les bords de Loire, Saint-Malo pour son centre fortifié...



Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, une personne originaire d’Indre-et-Loire et souffrant de la Covid-19 était encore en réanimation. 21 personnes demeuraient hospitalisées dans le département. Pour la journée du 27 juillet, 8 tests positifs ont été recensés en Touraine pour 587 prélèvements réalisés.



Se faire tester à la moindre alerte, c’est la recommandation des personnels soignants. Les symptômes à surveiller : fièvre, toux, difficultés à respirer, perte du goût et de l’odorat... L’examen est remboursé par la sécurité sociale. Contactez en premier lieu votre médecin traitant et les urgences ou le 15 si les symptômes s’aggravent. Voici surtout la liste des endroits où il est possible de se faire tester (le test PCR par le nez pour savoir si vous êtes infecté.e à l’instant T, pas si vous avez été en contact avec le virus par le passé).