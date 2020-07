Spectacles, concerts, karaoké... 16 bons plans pour votre week-end en Touraine

Dont la découverte d’un Sieste Truck.

Chaque vendredi, Info Tours rassemble pour vous quelques uns des meilleurs plans du week-end dans le département d’Indre-et-Loire; Voici le programme d’ici le 2 août...

Les secrets du Jardin Botanique..

Ce samedi vous pourrez en apprendre plus sur les plantes qui embaument l’un des plus beaux parcs de Tours. On parlera ainsi des plantes sauvages de 10h30 à midi. Attention il faut s’inscrire au 02 47 76 40 65.

Bateaux, sur l’eau...

A Rochecorbon, l’association La Rabouilleuse organise son Grand Retournement (épisode 2 de l’été), c’est-à-dire un festival nautique et culturel autour de la Loire, sur la base située près de la guinguette de Rochecorbon. A découvrir le dimanche dès 15h et le lundi dès 18h, avec musique, petite restauration sur place, conférence autour de la Loire... On passe la nuit sur place. Attention il faut réserver (coût : 50€) par mail à [email protected]

Spectacles...

Direction le 37e Parallèle de Tours Nord qui accueille le lancement du festival estival de Tours, Les Inattendus. Une première soirée avant plusieurs week-ends d’animations dès le 7 août. Au programme : sorties de résidence (essais artistiques, travaux en chantier), spectacle, fanfare, concert ! Il y aura à manger (6€, cuisine par des mamans du quartier) et à boire. Début des festivités à 18h30 avec - par exemple - un Sieste Truck. Et à 20h30 spectacle « absurde et poétique » par Linda Bocquel. Enfin, à 22h, et à défaut de bal des pompiers du 14 juillet, un concert baptisé Les Pompiers. Les détails ici.



La guinguette de Tours organise de son côté Les Inattendus de Loire comprenant - par exemple - un spectacle de marionettes. Le programme sur la page Facebook Tours sur Loire.

Concerts...

Dimanche dès 21h, la guinguette de Tours accueille Le Big Bamboo de Radio Béton, où l’on écoute des disques à l’envers et il faut quand même réussir à deviner de quoi il s’agit. Cadeaux à gagner si vous assurez.



Le même jour, un peu plus tôt (15h), direction la Gloriette pour voir Roy Thinness, groupe de rock indé qui se produit gratos au bar du potager.



La veille - samedi - on peut aller faire un tour au Grand Cagibi quartier Aucard avec Le Trio Canto qui insufflera une ambiance cubaine au lieu à partir de 19h. Vous pouvez manger sur place (mais il faut réserver).



Et puis vendredi soir, le week-end commence avec une boisson fraîche et DJ Mokalicious à l’Heure Tranquille à partir de 19h30.

Blind test + karaoké...

Le restaurant Comme à la Maison (qui a une super terrasse provisoire avec de gros canaps Rue Constantine) a mis au point une soirée dont le nom s’affiche juste au-dessus de ce paragraphe. C’est à partir de 19h et l’histoire ne dit pas si Céline Dion et Michel Sardou retentiront ou non pendant la soirée (mais rien n’est exclu).

En attendant le Tour de France...

Le Véloce Club de Tours organise sa traditionnelle course cycliste ce samedi, le "Grand Prix Cycliste des Fontaines", regroupant plus de 200 coureurs. La course se déroulera sur l'avenue Stendhal (boucle fermée). Le départ de la course sera donné à 19h00, et l'arrivée se fera aux alentours de 21h00.

Pour vous réveiller...

Atelier yoga à Tours sur Plage dimanche matin, à 10h30. Infos et inscriptions.

Cinéma...

Deux avant-premières à signaler ce week-end : Les Blagues de Toto, dimanche à 13h55 au CinéLoire de Tours Nord. Sinon vous pouvez aller voir Big Foot Family à 14h au CGR Centre.

Et puis pour le ciné en plein air (et gratuit), c’est à Chambray que ça se passe avec une projection du Grand Bain ce samedi dès 21h au coeur du Parc de la Branchoire, pas loin du CHU Trousseau.

Expos...

Et si le Grand Hôtel de Tours - récemment rénové en façade - devenait un lieu d’exposition ? Ce samedi, vernissage exposition gouaches de la Maison Lanvin et dessins de Robert Piguet et Léo Tissandié. C’est à 18h.



Et puis au 42 Rue du Grand Marché on peut découvrir dès ce vendredi la galerie Rêvons c’est l’heure, une nouveauté. Bien sûr, les artistes qui exposent y seront ! Allez-y en début de soire :