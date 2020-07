On en sait plus sur les Inattendus, le festival d'été de Tours

Cela débute ce vendredi soir au 37e Parallèle.

A la veille du début des Inattendus, l’adjoint à la Culture Christophe Dupin a présenté ce qui attend les Tourangeaux dans les prochaines semaines... Pour rappel, les Inattendus c’est une série d’événements culturels prévus les week-ends du mois d’août afin non seulement de venir en aide aux acteurs culturels, particulièrement impactés par la Covid-19, mais aussi afin de proposer des animations pour le public en ces temps de disette culturelle.

C’était une promesse de campagne du nouveau maire Emmanuel Denis, elle va devenir effective. On fait le point avec Christophe Dupin, l’élu. « Ce n’est pas un festival en tant que tel, mais une succession d’événements culturels » insiste Christophe Dupin qui préfère parler d’une série d’événements culturels, de petite jauge, en extérieur et partout.

Cela débute dès ce vendredi soir pour un préchauffe au 37e Parallèle à Tours Nord. Le public pourra y retrouver plusieurs spectacles allant de la musique avec les Pompiers (jazz festif) mais aussi une création avec Kumquat de la compagnie Veiculo Longo qui aime travailler dans l’espace public à travers un champ pluridisciplinaire. Ce spectacle sera d’ailleurs une sortie de résidence, l’idée du festival et de cette soirée en particulier étant de proposer aussi au public de découvrir le processus de création artistique. Les spectateurs pourront assister aussi à un solo de l’artiste Linda Bockel que l’on nous promet comme absurde et poétique. Pour ce premier soir il y aura aussi Cyril Solnais, Xavier Bertola et la fanfare du Colonel Grk. Attention, la jauge est limitée à 380 personnes.

Cette mise en bouche sera suivie dès le vendredi 07 août par les spectacles dans l’espace public. Le principe des Inattendus est en effet de proposer des prestations dans les rues, places, jardins ou encore sur les marchés. Au total 90 spectacles (et une 20aine de formes artistiques) seront proposés sur 13 journées (réparties sur les vendredis, samedis et dimanches jusque fin août), avec une trentaine d’acteurs culturels, tous locaux ou régionaux, ce qui était un des critères de programmation avec la capacité à être autonomes dans l’espace public ou encore de se produire devant une jauge limitée, crise sanitaire oblige.

Afin de limiter les attroupements trop nombreux mais aussi de susciter la curiosité des Tourangeaux, aucun spectacle ne sera annoncé précisément explique Christophe Dupin. Ce que l’on sait c’est que 9 marchés en accueilleront (Saint-Paul, Coty, Fontaines, Velpeau, Beaujardin, Halles, Monconseil, Rabelais et le marché gourmand place Chateauneuf) tout comme le Vieux Tours, les places de la Tranchée, Résistance…

L’idée étant aussi de faire participer tous les quartiers des événements « autour des Inattendus » sont également prévus dans les quartiers du Sanitas ou de l’Europe par exemple, avec des actions de médiation et de sensibilisation au Jazz et Musiques Improvisées par le Capsul Collectif et Culture du Cœur 37.

Photo : La Fanfare de la Saugrenue