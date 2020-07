Le Tours Volley Ball pourrait ne pas jouer la Coupe d'Europe

Selon son président

Cela paraît invraisembable et pourtant Yves Bouget (en photo), le président du Tours Volley Ball, l'assure, son club pourrait ne pas faire valoir son droit de jouer la Ligue des Champions pour la saison 2020-2021. La raison ? Des contraintes budgétaires renforcées avec la crise du coronavirus. Pour comprendre le problème, il faut avoir en tête que contrairement à des sports comme le foot ou le rugby, une participation européenne coûte aux clubs de volley. Yves Bouget estime ainsi à 100 000 - 150 000 le coût d'une participation européenne en prenant en compte l'inscription (35 000 euros) mais aussi les déplacements souvent lointains (Russie ou Pologne) probables.

Si l’inscription du club auprès des instances européennes est faite, le président tourangeau explique qu’il n’a pas encore payé les droits de participation qui s’élèvent à 35 000 euros et sans lesquels le club ne disputera pas la compétition mais sera aussi interdit de compétitions européennes pendant deux ans. Une éventualité que notre interlocuteur qualifie de sérieuse : « La situation liée à la crise du Covid a maximalisé le risque pour le club. Les années précédentes on prenait ce risque sur nos fonds, mais aujourd’hui ce n’est pas possible. »

Si un tel scénario se produisait se serait un coup très dur pour le club mais aussi pour le volley et le sport tourangeau en général. C'est pourquoi le président du TVB en appelle aujourd'hui aux pouvoirs publics : « On attend un engagement des partenaires naturels que sont les collectivités territoriales, là on est pris dans un effet ciseaux avec à la fois une baisse budgétaire contrainte par la crise du Coronavirus et dans le même temps les collectivités territoriales qui ne compensent pas alors que je vois ailleurs des hausses de subventions. On veut bien faire rayonner le sport tourangeau en Europe, mais en ces temps difficiles on aimerait aussi avoir un peu de pérennité. »