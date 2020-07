StorieTouraine, 30/07/20 - Grosse chaleur et pollution ; Week-end rouge et noir sur l’A10 ; La prière de l’Aïd dans un stade...

Et le coup de gueule d’une élue contre le plastique.

La StorieTouraine vous résume quotidiennement l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi...

Chaleur et pollution...

Avec le coup de chaud que subit la Touraine cette fin de semaine, l’association Lig’Air qui mesure la qualité de l’air en Centre-Val de Loire s’attend à une hausse de la pollution pour la journée de vendredi sur l’ensemble du département. L’indice devrait être de 6 sur 10, c’est-à-dire médiocre. Cela dit la situation devrait s’améliorer dès dimanche tout comme celle de la météo avec des températures moins élevées.

Prière dans un stade...

Ce vendredi, les musulmans célèbrent l’Aïd Al-Adha. Mais comme on est en crise sanitaire, les autorités religieuses préfèrent éviter un grand rassemblement en milieu confiné. Elles ont obtenu l’autorisation d’aller prier sur le stade de Rochepinard à Tours, pas très loin de la Vallée du Cher. Près de 3 000 personnes sont attendues. Elles se rendront ensuite, pour beaucoup, vers la future mosquée de Tours encore en chantier dans la zone du Menneton.

Week-end de chassé-croisé...

Ce n’est pas le moment de prendre l’autoroute si vous ne partez pas en vacances ! Pour la période du 31 juillet au 3 août, Bison Futé ‘attend à d’énormes bouchons, en particulier en Touraine dans la traversée de Tours et aux péages de Monnaie et Sorigny sur l’A10 (ça ne devrait pas trop mal se passer sur l’A85 et l’A10). Partez tôt ou tard ce vendredi classé rouge pour les départs, très tôt ou très tard samedi (journée noire). On attend également beaucoup de monde en direction de Paris, quelques ralentissements seront encore envisageables dimanche et lundi mais moins.

Le succès de la Loire à Vélo...

Du monde également sur deux-roues ! Selon le Comité Régional du Tourisme, depuis début juillet l’itinéraire de la Loire à Vélo affiche une progression des passages de 27% après un mois de juin médiocre (comme sa météo) et un très bon mois de mai. Un signe que le tourisme ne marche pas trop mal dans la région, entre les Français plus nombreux que d’habitude et des Européens au rendez-vous (Belges, Néerlandais...). Il faudra tout de même attendre la fin de l’année pour faire un bilan précis de la saison.

Pas assez vite sur le plastique...

Cette semaine, la députée UDI du Lochois Sophie Auconie a déploré un manque d’action du gouvernement dans le domaine des emballages en plastique. « Les emballages en plastique bénéficient d'un avantage financier quand ceux en bois par exemple sont lourdement pénalisés. Par cette grille tarifaire, notre pays privilégie l'utilisation du plastique malgré les nombreuses contraintes environnementales qu'il représente, au détriment du bois, hautement valorisable. Pourtant des filières comme le bois auraient des avantages majeurs en terme de valorisation et de captation du CO2. Elles sont également pourvoyeuses d'emplois locaux non délocalisables. » dénonce l’élue qui a écrit à la ministre de la transition écologique Barbara Pompili.