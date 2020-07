StorieTouraine, 29/07/20 - Triple noyade en Touraine appel à la vigilance du gouvernement ; Allocation de rentrée scolaire le 18 août...

Et une manif anti-éoliennes en Sud-Touraine.

Chaque jour la StorieTouraine résume l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi...

----------

Le choc aptrès la triple noyade...

Ce mardi soir, après avoir appris la mort de trois enfants par noyade en Indre-et-Loire, le secrétaire d’Etat à l’enfance Adrien Taquet s’est rendu en express dans le département, notamment pour rencontrer pompiers et gendarmes et rappeler les règles de sécurité, en particulier de surveiller constamment les enfants. On rappelle que deux jeunes de 3 et 6 ans sont décédés dans une piscine privée à Sant-Antoine-du-Rocher puis qu’un autre enfant de 6 ans a été retrouvé mort à Château-la-Vallière, l’autopsie pratiquée confirmant son décès suite à une noyade. Les 5 autres enfants qui participaient à la même sortie bénéficient d’un soutien psychologique, de même que les personnes qui les encadraient.

Manifestation anti-éoliennes...

Mardi soir, une cinquantaine de personnes ont manifesté à Charnizay, au moment où un promoteur qui souhaite implanter des éoliennes dans la région rencontrait des élus. 8 éoliennes sont en projet au Petit-Pressigny. Les opposants estiment que la méthode (l’invitation d’élus pro-éoliens) interfère sur la démarche d’enquête publique en cours. Ils veulent bien éventuellement des éoliennes, mais dans des zones très isolées.

Allocation de rentrée scolaire...

On sait quand elle arrivera sur le compte en banque : 18 août, à deux semaines de la reprise de l’école. 24 000 familles vont en bénéficier dans notre département sachant que son montant sera plus élevé que l’an dernier (100€ supplémentaires) en raison de la crise du coronavirus. Son montant sera donc compris entre 470 et 500€ selon l’âge de l’enfant.

Un coup de pouce pour le permis...

Avec l’opération Quartiers d’Eté, le gouvernement financer différents programmes pour les personnes qui ne partent pas en vacances ou qui ont besoin d’un coup de pouce pour avancer. Parmi les dispositifs : une aide de 500€ à 15 jeunes d’Indre-et-Loire pour qu’ils passent leur permis de conduire. Ils seront notamment accompagnés par la Mission Locale d’Amboise. Et ce sont les autos-écoles qui toucheront l’argent puis répercuteront la réduction sur la facture des élèves. En contrepartie, les jeunes donneront du temps pour des associations

Ca sent bon pour la Foire de Tours...

Déjà décalée deux fois (d’abord en fin de printemps, puis du 10 au 18 octobre), la Foire de Tours 2020 devrait échapper à un troisième report. En tout cas, si l’on considère la situation actuelle sur le front de la crise sanitaire. Le gouvernement vient ainsi d’autoriser les foires à se tenir dès le mois de septembre. Celle de Tours durera le même temps que d’habitude (9 jours + une 10e soirée le 9 octobre au village gastronomique) sur le thème de l’Espagne. Une fête foraine est également annoncée pour qu’on ait l’impression d’être en mai même en automne.