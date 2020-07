[#MIAM] Une carte pour bien manger cet été en Touraine

Mais aussi ailleurs en France.

Si vous passez l’été en Touraine, que vous bougez dans la région ou que vous voyagez un peu plus loin, vous aurez - peut-être - envie de vous poser dans un restaurant ou d’attraper quelques souvenirs gastronomiques sur la route. Pas toujours facile de dégoter les bonnes adresses. Parmi les solutions, on en a une gratuite et qui assure du sérieux des professionnels référencés : la carte interactive du Collège Culinaire de France.



Le Collège Culinaire de France ce n’est pas le Michelin ou le Gault et Millau mais un collectif « militant » sérieux et rigoureux : « Chaque mois, les Chefs fondateurs (dont Alain Ducasse et Alain Dutournier),se réunissent pour sélectionner les futurs membres. Ils s’appuient notamment sur un réseau de plus de 200 professionnels référents sur toute la France, reconnus pour leurs valeurshumaines etéthiques » explique-t-il en préésentant sa dernière initiative. Ses objectifs : bon pour le goût, la santé et la planète.



Pour cet été 2020, le Collège Culinaire de France s’invite donc sur votre itinéraire avec une liste de restaurants ou de producteurs chez qui s’arrêter. Rien qu’en Centre-Val de Loire on compte une centaine d’adresses. Parmi celles situées en Touraine : Le Coin De Table à Tours, La Mère Hamard à Semblançay, la Brasserie de l’Aurore à Cormery, le restaurant de La Liodière à Joué-lès-Tours, Les Reines de Touraine à Rivarennes ou Safran De Val à La-Tour-Saint-Gelin.



Pour toutes les découvrir, c’est par ici.