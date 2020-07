StorieTouraine, 27/07/20 - Hausse record du chômage en Touraine ; Feu de broussailles à Montreuil-en-Touraine...

Et un accident grave à Limeray.

La StorieTouraine vous résume quotidiennement l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi...

-----------

La forte hausse du chômage...

C’est une conséquence bien visible de la crise économique liée à celle du coronavirus : de fin mars à fin juin, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité a bondi de 13,3% en Indre-et-Loire. Si l’on ajoute les personnes inscrites à Pôle Emploi et qui ont quand même de petits boulots, l’augmentation est plus mesurée : +4,9% soit au total 54 340 dossiers. Des chiffres plus bas que la moyenne nationale. Par ailleurs, comme c’était déjà le cas en mai, les chiffres sont orientés à la baisse sur le seul mois de juin (-6,9+ pour les demandeurs d’emploi sans activité qui sont 33 300). C’est la 2e plus forte baisse régionale après le Loir-et-Cher.

Incendie...

Ce lundi après-midi, les pompiers d’Indre-et-Loire ont mobilisé une douzaine d’hommes sur la commune de Montreuil-en-Touraine, au lieu-dit Roucheux. Trois lances ont été nécessaires pour éteindre un feu de broussailles sur une parcelle de 4ha. Le quart de la surface a été ravagé par les flammes. Avec la semaine qui s’annonce chaude, attention à ne pas faire de feux dans la nature, ne pas jeter de mégots ou encore prévenir les pompiers à la moindre étincelle. La végétation étant sèche, tout départ de feu peut avoir de lourdres conséquences.

Accident de la route...

Ce dimanche en début d’après-midi, une voiture qui doublait une moto sur la D952 a brutalement heurté ce véhicule qui se dirigeait en direction de Blois. Le choc a été particulièrement violent au point que le moteur de la voiture a été éjecté du véhicule. Le motard de 56 ans a été très gravement blessé et l’autre conducteur âgé d’une vingtaine d’années également sérieusement touché. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine précise du sinistre. Une douzaine de pompiers et les gendarmes se sont rendus sur place.

Foot...

Les clubs de Régional 1, 2 et 3 d’Indre-et-Loire (divisions 6 à 8) sont désormais fixés sur leur calendrier. Les premiers matchs sont prévus le week-end du 12 et 13 septembre avec, en R1, Azay-Cheillé qui recevra Blois et Joué-lès-Tours Pithiviers. Chambray ira à Chartres et St-Cyr-sur-Loire à St-Amand-Montrond. La saison s’achèvera le premier week-end de juin.