StorieTravaux, 26/07/20 - Phase du chantier du périphérique, perturbations sur l’A10...

Et les travaux qui continuent à Tours Ouest.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les chantiers du moment portés à notre connaissance afin de vous aider à vous organiser pour circuler. Voici ce qui s’annonce pour la semaine du 27 juillet...

----------------

A10 :

Le mardi 28 et mercredi 29 juillet, de 19h à 21h : risque de ralentissement entre la bifurcation des autoroutes A10/A85 et la sortie Monts-Sorigny (n°24.1), dans les deux sens de circulation.



La nuit du jeudi 30 juillet, de 20h à 6h : risque de ralentissement entre la bifurcation des autoroutes A10/A85 et la sortie Monts-Sorigny(n°24.1), dans les deux sens de circulation.

Périphérique de Tours :

Après une première phase de chantier la semaine dernière, la rénovation de la route se poursuit sur la rocade de l’agglomération.



Dès ce lundi, les véhicules circulant dans le sens Chambray-lès-Tours vers Saint-Cyr-sur-Loire seront basculés sur les voies opposées, entre les Portes de Monts et de Ballan-Miré. La circulation sur cette section s’effectuera sur 1 seule voie dans chaque sens. Les usagers pourront accéder au périphérique dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire vers Chambray-lès-Tours depuis les Portes d’Azay-le-Rideau et de Joué-lès-Tours. Dans l’autre sens, une déviation sera mise en place, les invitant à prendre le périphérique dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire vers Chambray-lès-Tours et faire demi-tour Porte de Monts.



Les usagers circulant sur le périphérique dans le sens Chambray-lès-Tours vers Saint-Cyr-sur-Loire et désirant sortir Porte de Azay-le-Rideau ou Porte de Joué-lès-Tours devront poursuivre sur le périphérique jusqu’à la Porte de Ballan-Miré et faire demi-tour.

Tours-Ouest :

L’installation du nouveau réseau de chauffage relié à la chaufferie biomasse du Menneton se poursuit avec des fermetures de rues. Dès ce lundi, la Rue Debilly sera impactée (et ce jusqu’à fin août).

Travaux avec perturbations du réseau Fil Bleu :

En raison de travaux rue des Cordeliers, les arrêts F. Sicard et Cathédrale ne seront pas desservis par la ligne C1 (direction St Augustin) le 30 juillet. Vous devez vous reporter à l’arrêt Grand Théâtre situé rue Voltaire ou à l’arrêt Lycée Courier, situé rue Racine.



Cette semaine, en raison de travaux rue du Général de Gaulle, les arrêts Grand Ormeau, Les Roncières, Maisons Rouges et Dupuy ne sont pas desservis par la ligne 11 à Fondettes. Vous devez vous reporter aux arrêts Provisoires, situés rue des Chaussumiers et avenue des Droits de l’Homme.



En raison de travaux rue de la Bergeonnerie à Tours, les arrêts Camélias, Camus, Aimée, Bergeonnerie et Chemin Vert ne sont pas desservis jusqu’au 7 août par les lignes 15 et 32. Vous devez vous reporter à l'arrêt Alouette situé Avenue de Sévigné (ligne 15 et 32), où à l’arrêt Camélias situé rue de la Bergeonnerie ou rue de la Béjauderie pour la ligne 32.



En raison de travaux Route de Monts à Joué-lès-Tours, les arrêts Mouettes, Amandiers et Gitonnière ne sont pas desservis jusqu’au 10 août par la ligne R31. Vous devez vous reporter à l'arrêt Provisoire situé rue du Petit Moron, où à l’arrêt Lycée Jean Monnet situé rue de la Gitonnière.