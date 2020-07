Dès lundi, des travaux sur la ligne SNCF Tours-Vierzon

Ils vont durer près de deux semaines.

Pas de trains supprimés mais du bruit pour les riverains. Voilà à quoi il faut s’attendre dans les prochains jours entre Tours et Vierzon, et plus précisément sur les communes de Chenonceaux, Chisseaux, Chissay-en-Touraine, mais aussi dans le secteur de Montrichard pour le Loir-et-Cher.



En fait la SNCF mène un chantier d’été « courant » de meulage des rails pour éviter qu’ils ne s’usent trop vite. Des travaux similaires ont également lieu régulièrement sur le tramway de Tours.



La compagnie prévient : ces travaux vont avoir lieu de nuit (donc en dehors des périodes où les trains de voyageurs circulent) et ils vont occasionner des nuisances. Ils se dérouleront précisément de 22h à 5h du matin entre ce lundi 27 juillet le jeudi 6 août, et du 1er août au soir au 5 août matin pour la section tourangelle du tracé.