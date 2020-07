StorieTouraine, 25/07/20 - Très gros excès de vitesse sur l’A10 ; Agressions au couteau en série à Tours ; Effondrement de plafond à Chinon...

Et match nul du TFC.

Chaque jour, l’actu tourangelle en résumé c’est dans la StorieTouraine. Voici l’édition de ce samedi...

------------

A 224km/h sur l’A10...

Sur la route des départs en vacances il y a les voitures prises dans les bouchons... et les autres. Un véhicules a été intercepté à 224 au lieu de 130 ce vendredi en Touraine. Des Parisiens qui rejoignaient l’Espagne en pleine nuit. Le conducteur a vu son permis retiré et la voiture a fini à la fourrière.

Arrêté anti-teknival, épisode 3...

Comme pour les deux précédents week-ends, la préfecture d’Indre-et-Loire a interdit le transport de matériel de sono et les grands rassemblements à caractère musical ce week-end; Objectif : éviter un teknival, soit une rave party qui s’installerait illégalement dans le département et entraînerait des risques sanitaires en période de pandémie ou d’autres dérives (consommation de drogues...). Jusqu’ici ça a plutôt bien marché même si le week-end dernier des fêtes imprévues ont perturbé la quiétude des bords de Loire et de Vienne dans l’ouest du département, au point de faire fuir certains campeurs;

Vigilance dans les rues de Tours...

On a parlé de l’agression d’un jeune homme au niveau de la guinguette en début de semaine. Il a été blessé au couteau pour une histoire de cigarette avant l’interpellation de deux suspects de 17 et 20 ans en fin de semaine. Une affaire qui ne serait pas isolée selon le procureur : deux autres faits similaires ont été observés jeudi dans le secteur de la gare et vendredi en bord de Loire. Là-encore, un couteau a été sorti et il y a eu des blessés. Le représentant de la justice appelle notamment à modérer sa consommation d’alcool.

Un plafond écroulé...

Ce samedi matin, le salon de coiffure Hairbane de Chinon n’a pas pu ouvrir à cause de l’effondrement de son plafond. Ce serait dû à un dégât des eaux dans l’appartemebt du dessus. Heureusement personne n’a été blessé. Les faits se sont déroulés dans la nuit et les pompiers ont dû sécuriser les lieux pour vérifier qu’il n’y avait pas plus de risques.

Foot...

Après un succès contre Cholet la semaine dernière à Avoine, le Tlours FC n’a pas réédité une aussi bonne performance contre Blois à Amboise. Résultat du 2e match amical de la saison de l’équipe Ciel et Noir : 2 partout. Il y avait 2-1 pour les Blésois à la mi-temps.