StorieTouraine, 24/07/20 - Interpellations après une agression à la guinguette ; Viaduc tout neuf pour l’A85 ; Baignade rouverte à Chemillé...

Et un nouveau match amical du Tours FC.

La StorieTouraine vous résume quotidiennement l’actualité du département. Voici l’édition de ce vendredi...

Interpellation d’agresseurs présumés...

Deux jeunes de 17 et 20 ans ont été interpellés cette fin de semaine par la brigade anti criminalité du commissariat de Tours. Ils sont accusés d’avoir participé à l’agression d’un adolescent en début de semaine sur les bords de Loire, près de la guinguette. Dans la nuit de lundi à mardi, le jeune homme a ainsi reçu plusieurs coups de couteau au thorax et s’est retrouvé à l’hôpital avec 10 jours d’interruption temporaire de travail vu la gravité de ses blessures. L’affaire aurait débuté à cause d’une cigarette. Un troisième homme est encore recherché.

Viaduc tout neuf pour l’A85...

L’autoroute a été fermée plusieurs fois à cause de lui... Ce vendredi, le nouveau viaduc de l’A85 a été mis en service entre Langeais et Bourgueil. Il aura fallu deux ans et demi pour le construire. C’est un ouvrage de 669m et 2 000 tonnes et il ouvre pile pour une journée de grands départs : ce vendredi est classé orange en Touraine avant un samedi rouge vers Bordeaux. Des ralentissements également à prévoir en direction de Paris.

Deuxième match amical du Tours FC...

Le club Ciel et Noir affronte Blois ce vendredi à 18h à Amboise pour préparer sa prochaine saison. Et ce une semaine après une victoire contre Cholet. Les Blésois évoluent en N2, championnat convoité par le TFC qui reste pour l’instant bloqué en N3 pour raisons financières. La direction vient néanmoins de déposer un recours pour faire annuler cette décision. Le Comité National Olympique et Sportif doit l’examiner la semaine prochaine.

Quels adversaires pour l’UTBM ?

Le club de basket tourangeau connait la composition de sa poule de Nationale 1 pour la saison prochaine. Il sera dans le groupe A avec Angers, Challans, Lorient, La Rochelle, Bordeaux, Vitré, Toulouse, Dax, Tarbes, Les Sables d’Olonnes, Rennes, Vanves ou encore Rueil Malmaison. L’objectif est de terminer le plus haut possible et pouruqoi pas d’accéder au championnat de deuxième division à l’issue de la saison (Pro B).

Baignade rouverte...

Après de nouveaux tests, l’eau du lac de Chemillé-sur-Indrois est conforme pour la baignade, donc on peut de nouveau y mettre les pieds (ou même tout le corps). La trempette y avait été interdite en début de semaine à cause d’un fort taux de cyanobactéries nocives. Des contrôles sont ainsi effectués régulièrement pour vérifier qu’il n’y a pas de risques. Ainsi, à Hommes, on ne peut toujours pas utiliser le bassin N°4 mais la base nautique reste ouverte, tout comme la plage ou le parc aquatique.