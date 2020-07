Eté 2020 : quels travaux dans les écoles de Tours ?

Il y en a pour plus d’un million et demi d’euros.

Chaque été c’est la même chose : comme les écoles n’accueillent aucun élève pendant deux mois, on peut y faire des travaux de rénovation, et parfois des chantiers importants. La ville de Tours compte 58 établissements sur l’ensemble de son territoire, 14 d’entre eux vont voir débarquer des ouvriers au fil de l’été. La municipalité annonce que l’enveloppe financière consacrée aux différentes opérations est d’1,7 million d’euros.

Voici la liste des travaux de cet été 2020 :

Rénovation énergétique : 965 000€ à l'école Jules Michelet (les travaux continueront après la rentrée)

Câblage fibre optique : 130 000€ pour les écoles Jules Verne et Mirabeau

Désamiantage : 400 000€ dans les écoles Marcel Pagnol, François Raspail, Jules Verne, Alain, Paul Fort, Mirabeau et Vigny-Musset (encapsulage pour cette dernière)

Travaux d'entretien : 200 000€ pour les écoles François Rabelais, Charles Boutard, Arthur Rimbaud, Paul-Louis Courier et Molière

Des travaux encore plus importants doivent avoir lieu dans les prochaines années dans le cadre d’un vaste plan de rénovation ou reconstruction des écoles tourangelles qui sont en mauvais ou très mauvais état. Les deux premiers établissements concernés seront l’école maternelle Jean de la Fontaine à Tours-Nord pour 7,5 millions d’€ et l’école Claude Bernard du Sanitas pour 10 millions d’euros. Les chantiers devraient débuter en 2022 et s’achever en 2024.