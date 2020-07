La balade de l’été à Tours : un tour de la ville en calèche

Il dure environ 50 minutes.

Ça peut faire plaisir à des Tourangeaux comme à des touristes de passage : un petit tour de la ville sans effort, grâce à une calèche. Pendant tout l’été, deux chevaux arpentent le centre-ville plusieurs fois par jour (sauf le dimanche matin et lundi). Un parcours de 50 minutes qui part de la Place François Sicard, tout près du musée des Beaux-Arts et du petit square du même nom. On embarque alors en direction du Grand Théâtre avant de rejoindre la bibliothèque centrale, la Place Anatole France ou encore la Rue Marceau.

A la différence du petit train qui démarre de l’Office du Tourisme, la calèche ne passe pas dans les ruelles du Vieux-Tours. Elle permet tout de même d’observer la Tour Charlemagne ou la Tour de l’Horloge depuis ses banquettes, à 2m du sol, ce qui modifie l’angle de vue et peut permettre d’observer plus facilement certains détails.

Le cocher ne commente pas la balade, passe du pas au trot de temps en temps. On poursuit en passant devant les Halles avant de redescendre vers le Boulevard Béranger, de traverser la Place Jean Jaurès puis d’effleurer la gare de Tours et le Vinci. Le parcours s’achève avec un tour de la cathédrale Saint-Gatien, dont on peut donc admirer l’arrière, souvent oublié quand on n’est pas du quartier.

En raison de la crise sanitaire, il ne faut pas quitter son masque et seules 6 personnes peuvent monter à bord. Comptez 1€60 le trajet à partir de 5 ans sauf pour les abonnés mensuels Fil Bleu qui peuvent faire le voyage gratuitement. Les horaires de départ : 10h et 11h du mardi au samedi, puis 15h, 16h et 17h du mardi au dimanche. Attention : s’il fait trop chaud ou très mauvais temps, la calèche ne circule pas pour préserver la santé des chevaux.