Foire à l’Ail, Les Ilots, feux d’artifice… 9 événements qui feront bouger la Touraine ce week-end

Avec aussi la fin de la tournée Terres du Son.

C’est le rituel du vendredi sur Info Tours : on fait le point ensemble sur le programme du week-end pour s’éclater en Indre-et-Loire. Voici ce qui vous attend d’ici dimanche 26 juillet…

Feux d’artifice…

Ce samedi soir, début du festival Les Féeries de Touraine orchestré par le Conseil Départemental qui prévoit deux spectacles pyrotechniques chaque samedi jusqu’à fin août. Les deux premiers sont programmés à Bléré (au bord du Cher, au niveau de l’écluse) et à Yzeures-sur-Creuse (La baignade), sur le coup de 23h. C’est gratuit, le port du masque est recommandé et vous devrez garder vos distances avec les autres personnes présentes pour éviter les risques de contamination.

Les Ilots Electroniques…

C’est le retour d’un événement qu’on adore : ce samedi dès 16h et dimanche dès 13h, le 37e Parallèle de Tours-Nord va vibrer sur des rythmes électro avec la première édition des Ilots Electroniques 2020, la 29e depuis la création de cet événement qui rassemble des DJs en plein air avec en prime quelques animations et de quoi se restaurer. Les consignes sanitaires seront strictes (des zones de 10 personnes pour danser) et il faudra participer un peu pour pouvoir rentrer. Jauge maximum : 1 500 personnes.

Foire à l’Ail…

Le rendez-vous est incontournable : chaque 26 juillet, les bonnes odeurs d’ail et de basilic se répandent dans le Vieux-Tours. Les producteurs locaux viennent vendre leurs produits, les restaurateurs font des menus spéciaux avec ces deux ingrédients qui parfument si bien les plats. Les initiés déambulent dès le lever du jour pour profiter des meilleurs produits mais vous aurez du choix toute la journée, et d’autres spécialités du terroir seront également en vente. Précisions que la manifestation se déroulera comme d’habitude dans le Vieux-Tours, autour des Halles, de la Place du Grand Marché et de la Place Châteauneuf. Accès libre.

Fin de tournée pour Terres du Son…

Après Bléré et Montlouis, le festival atterrit à Descartes ce vendredi puis à Tours samedi, dans le cadre d’une mini-tournée estivale pour remplacer les 3 jours de musique habituellement accueillis par le Domaine de Candé à Monts. Ce sont des artistes locaux qui seront mis en avant, l’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles et le masque obligatoire. A Descartes, début des festivités à 16h avec My Favourite Swing, Péroké et Raphaël Guattari. A Tours, tout se passera au Jardin Meffre (dès 16h) avec My Favourite Swing, Péroké et DJ Kéké.

Les festivités continuent au Plessis…

Le château de La Riche accueille des événements culturels tous les week-ends et ça commence ce vendredi à 21h avec une représentation de Vestiges d’entre Cher et Loire par le Groupe K qui occupe les lieux à l’année. Samedi rendez-vous à 16h pour L’enfant fourmi du collectif Les Yeux Ouvert, à 19h pour un concert de Goat Cheese et à 21h pour celui de Toukan Toukan. Dimanche vous aurez droit à une conférence sur les mémoires du Plessis à 15h, une nouvelle séance de L’enfant fourmi 1h plus tard puis passage de Rubin Stiner à 17h avec une carte blanche. Infos au 02 47 38 29 29 pour les réservations.

Toujours à La Riche…

La guinguette L’Arrose’Loire accueille les Swing Shouters samedi à partir de 20h. Dès 17h30, l'école de lindy hop Swing Rhythm proposera une initiation lindy ainsi que des shows durant le concert ! Agathe Balmelle et François vont vous faire swinguer ! Ticket d'entrée à 13€ (tarif réduit pour les adhérents et gratuits pour les enfants).

Blind test en folie…

La caravane de La Charcuterie Musicale se pose ce vendredi avec ses quiz musicaux déjantés à Montlouis, à la guinguette du centre social La Passerelle. Rendez-vous dès 16h pour le jeune public puis de 18h à 21h30 pour les ados et adultes avec de quoi boire et manger (passion planchettes !). Le port du masque sera obligatoire.

Pique-nique des vignerons indépendants…

Il devrait faire relativement beau, donc c’est cool de manger dehors. Une petite cinquantaine de vignerons indépendants de la région Centre-Val de Loire participeront à la dixième édition des pique-niques dans les domaines. De nombreuses activités ludiques et culturelles seront organisées. Au programme : des visites commentées des caves, des initiations à la dégustation et des escapades dans les vignes à pied, en trottinette électrique ou en tracteur des années 50 et parfois même en calèche, mais aussi des quiz œnologiques, des jeux etc. Pour savoir où aller, c’est par ici;

Visite décalée de Saint-Pierre-des-Corps…

Il parait qu’il n’y a rien à voir dans la commune cheminote. Really ? En se promenant on fait de belles découvertes : un canal, des maraîchers, une abbaye, une cité cheminote et même… des fantômes ! Rando-visite d’une durée de 2h30, dont environ 1h de marche (4 km). Tarif par personne : 10 euros, 5 euros jusqu'à 18 ans. Maximum 12 personnes, inscription obligatoire. C’est samedi matin dès 9h30. Infos ici;