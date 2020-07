StorieTouraine, 23/07/20 – Problème d’eau à Saint-Avertin ; Lutte contre les rodéos à Joué ; Un match ENORME pour l’UTBM…

Et le débat sur la semaine de 4 jours à Saint-Pierre-des-Corps.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

Problème d’eau à Saint-Avertin…

Ce jeudi matin Tours Métropole annonçait qu’un incident perturbait la distribution d’eau et de gaz sur une partie de la rue Grandmont. « Le problème est en cours d’investigation mais nous ne sommes pas en mesure de fournir très précisément l’heure de rétablissement des services. Une partie du service de distribution de gaz et d’eau potable reste perturbé et peut fonctionner par intermittence. L’objectif est bien entendu de rétablir la situation dans la journée » indiquait la collectivité. L'eau courante a finalement été rétablie dans l'après-midi mais des investigations se poursuivent pour déterminer l'origine du problème.

Débat sur la semaine de 4 jours…

Peu de villes proposent encore des semaines de 4 jours et demi aux élèves de leurs écoles. Saint-Pierre-des-Corps en fait partie. Mais le nouveau maire Emmanuel François souhaite passer à 4 jours, peut-être même dès la rentrée (sous réserve d’un dispositif spécifique pour le mercredi comme il l’a annoncé au dernier conseil municipal). Néanmoins, des parents s’inquiètent d’une décision précipitée qui ne leur permet pas une bonne organisation avec leur travail (faut-il poser le mercredi ? Payer le centre de loisirs ?). Une manifestation a été organisée devant la mairie. La décision finale devrait être connue fin août.

Lutte contre les rodéos…

Ce mercredi, la préfecture d’Indre-et-Loire organisait une opération de police (et de communication) dans le quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours. Objectif : afficher un volontarisme sur la lutte contre les rodéos urbains qui agacent certains habitants et sont accusés de poser des problèmes de sécurité. Lors de la descente de police dans les caves, et depuis mi-mai, 24 deux-roues non homologués ont été saisis.

Un super match pour l’UTBM…

Les basketteurs de Tours connaissent leur adversaire pour les 64e de finale de la Coupe de France : une équipe de l’Elite, en l’occurrence celle de Pau-Orthez, 9 fois championne de France. Un beau défi pour les joueurs de Pierre Tavano, même si ce sera difficile de passer et donc de faire un aussi beau parcours que l’année dernière dans cette compétition. Le match aura lieu le 22 ou le 23 septembre. A voir quelles seront les conditions sanitaire à ce moment-là…