Avec ou sans réservation ? A chaque piscine sa stratégie pour la crise sanitaire

Certaines d’entre elles assouplissent les règles.

30° tous les jours, un beau soleil… Bref, le temps idéal pour aller à l’eau. C’est l’été, mais entre la baignade des Bretonnières fermée pour cause de crise sanitaire à Joué-lès-Tours ou les plans d’eau interdits à la baignade à Hommes et Chemillé-sur-Indrois (après l’apparition de cyanobactéries), les possibilités de rafraîchissement sont un peu réduites.

Il reste les piscines… Mais là-encore, les conditions d’entrée liées à la crise sanitaire peuvent avoir de quoi dissuader : réservation obligatoire, certains services absents, durée limitée… Fort heureusement, plusieurs établissements commencent à desserrer la vis. Exempleà La Riche, chez Carré d’O : à l’accueil, on nous indique aimablement qu’il n’y a aucune réservation à faire avant de venir. Les bassins sont accessibles de 14h à 20h, pour peu que l’on porte un masque en arrivant et jusqu’à l’entrée dans l’eau. Toutes les activités du centre aquatique sont disponibles.

Autre commune de l’agglomération tourangelle qui assouplit les règles Covid : Luynes. Depuis plusieurs jours, la piscine Les Thermes est en mode « test », sans réservation pour les sorties familiales ou entre amis : « Vous pouvez profiter de nos plages de baignade, du lundi au vendredi de 13h45 à 18h15 et le week-end de 13h15 à 18h45... Toutes les autres pratiques comme les Aquasports et les créneaux "Natation" seront toujours sur réservation sur le site www.moncentreaquatique.com... »

A Joué-lès-Tours, Bulle d’O passe également en phase 2 du déconfinement des bassins : on peut se déplacer à n’importe quelle heure et rester le temps qu’on veut, seul l’accès à l’espace bien-être est soumis à réservation avec paiement en lignes (places limitées). L’établissement peut accueillir jusqu’à 560 baigneuses et baigneurs contre 750 en temps normal (mais deux fois plus que ces dernières semaines). Attention : le port du masque est nécessaire en entrant, et celui du bonnet de bain obligatoire dans les bassins. Il reste possible de payer en ligne pour éviter les contacts. Des tarifs spécifiques sont toujours disponibles.

A Tours, dès vendredi 24 juillet, l’accès à la piscine du Mortier évolue : les séances de l'après-midi ne nécessiteront pas de réservation préalable. Les entrées se feront en fonction de la mise à disposition des cabines de change et dans le respect des règles sanitaires. Les autres séances restent soumises à réservation. Une réservation qui reste indispensable pour le Centre Aquatique du Lac, le principal lieu de baignade de la Métropole.