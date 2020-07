Aucard de Tours n’aura finalement pas lieu en 2020

Le report prévu en septembre est aussi annulé

C’était l’un des rares festivals de l’été à ne pas encore avoir annoncé une annulation simple de son édition 2020. Finalement Aucard de Tours doit se résoudre rejoindre la longue liste des événements annulés puisque les organisateurs ont décidé de ne pas faire l’édition reportée qu’ils avaient prévu en septembre.

En mai, l’équipe de Béton Production, organisatrice du festival tourangeau avait pourtant laissé entrevoir la possibilité de retrouver les artistes et le public du 17 au 20 septembre sur la plaine de la Gloriette pour une édition reportée réduite. A l’époque, ils expliquaient garder cette possibilité en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Oui mais, deux mois plus tard l’épidémie est toujours là et les discours de ces derniers jours, plus alarmistes qu’il y a un mois, contraignent l’équipe d’Aucard à donner rendez-vous en 2021.

« Le risque était trop important, même s’il est aujourd’hui difficilement mesurable » explique Pascal Robert, le président de Béton Production. « Il fallait que l’on prenne la décision de commencer à engager les frais, signer les contrats avec les artistes, commencer à lancer la communication »

Avec toujours le couperet d’une annulation à la dernière minute, l’équipe de Béton Production préfère donc jouer la prudence avant d’engager les frais conséquents et nécessaires à l’organisation d’un tel événement. « Le problème c’est qu’on avait aucune visibilité » explique ainsi Enzo Petillault, salarié de Béton Production et programmateur du festival. « En annulant maintenant on n’engage pas de frais et cela nous permet d’être sûrs d'avoir les moyens de faire le festival en 2021. » Rendez-vous donc du 08 au 12 juin 2021 sur la plaine de la Gloriette, dates du prochain festival Aucard.