Les Inattendus : le nouvel événement culturel de l'été de la ville de Tours

Tous les week-ends du 31 juillet au 30 août.

C’était une promesse de campagne, elle va devenir effective. A partir du 31 juillet la ville de Tours propose « Les Inattendus », son festival culturel hors les murs, en soutien au secteur culturel, très impacté par la crise du Covid 19. On fait le point avec Christophe Dupin, l’adjoint à la culture de Tours.

« Ce n’est pas un festival en tant que tel, mais une succession d’événements culturels » explique d’entrée Christophe Dupin qui se dit fier que les services de la ville aient réussi à relever le défi et dépasser les contraintes : délai d’organisation court (ils ont mis 15 jours à préparer l’événement), répondre aux problématiques techniques et logistiques mais aussi celles sanitaires.

L’idée de l’adjoint à la culture et des services de la ville : proposer une série d’événements culturels, de petite jauge, en extérieur et dans la ville. « Ce sera en centre-ville mais aussi dans les autres quartiers de la ville. » explique Christophe Dupin qui souhaitait que tous les habitants puissent être concernés par cette série d’événements.

Du 31 juillet au 30 août, chaque vendredi, samedi et dimanche, plusieurs spectacles et propositions artistiques se fonderont dans l’espace public. Cela débutera le dernier jour de juillet au 37° Parallèle à Tours-Nord, en partenariat avec les compagnies résidentes sur place puis par des spectacles dans les rues les week-ends suivants, le tout entièrement gratuit. Les matins « Les inattendus » investiront ainsi les différents marchés de la ville, les samedi après-midi les événements seront en lien avec les estivales commerciales proposées simultanément par la ville pour aider les commerçants, le dimanche dans les rues, les places publiques, les parcs et jardins…

Pour assurer les spectacles, la ville s’est tournée vers les artistes et les compagnies locales et régionales sous des formes diverses : Musique de rue, théâtre d’intervention, danse, lectures, musiques anciennes… La programmation restera en partie surprise pour créer de la curiosité. Au total, le budget global des « Inattendus » s’élève à 150 000 euros et l’événement est soutenu également par Tours Métropole.