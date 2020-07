Les Fééries de Touraine : du 25 juillet au 29 août, 12 feux d'artifices immanquables en Indre-et-Loire

Les deux premiers à Bléré et Yzeures-sur-Creuse.

Cette année, beaucoup de communes ont annulé leur feu d'artifices du 14 juillet en raison des risques de contamination liés à la pandémie de Covid-19. Malgré cette situation, la Conseil Départemental d'Indre-et-Loire fait le choix de programmer 12 spectacles pyrotechniques aux 4 coins du département à partir de ce samedi 25 juillet, et jusqu'au samedi 29 août.

Baptisé Les Fééries de Touraine, ce festival de soirées nocturnes et colorées sera entièrement gratuit, donc financé par la collectivité. Les show seront toujours tirés le samedi soir, à la nuit tombée.

En raison de la crise sanitaire, le port du masque sera recommandé et le public devra respecter des règles de distanciation. Les sites choisis devraient être suffisamment vastes pour que ce soit possible.

A noter qu'en amont de la première représentation programmée à Bléré, le Château de Chenonceau accueillera des soignants ce samedi 25 juillet en début de soirée dans le but de leur rendre hommage pour leur mobilisation des derniers mois. Un cocktail et une visite des jardins illuminés (Parterre de Diane de Poitiers) seront organisés.

Liste des dates et lieux des feux d’artifices :

Samedi 25 juillet à 23h à Bléré (Face à l’Écluse) et à Yzeures-sur-Creuse (La Baignade)

Samedi 1er août à 22h45 à Chinon (Plage face au Château) et à Monnaie (Plan d’eau)

Samedi 8 août à 22h45 à Candé (Parc du Château) et Amboise (Bords de Loire – Pointe de l’île d’Or)

Samedi 15 aout à 22h30 à Pouzay (Bords de Vienne) et Bourgueil (Plan d’eau – La Capitainerie)

Samedi 22 août à 22h30 à Loches (Stade de Foot) et Neuillé-Pont-Pierre (Hippodrome)

Samedi 29 août à 22h30 à Tours (La Gloriette) et Château-Renault (Château)