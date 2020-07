A Tours, 4 rendez-vous théâtre qui vont vous secouer avant la fin de l’année

Le Théâtre Olympia a annoncé le détail de sa nouvelle saison.

Il faudra peut-être garder un masque pendant la séance mais qu’importe : dans deux mois le théâtre reprend sur la scène de l’Olympia à Tours et c’est une bonne nouvelle. 6 mois qu’acteurs et actrices n’auront pas été applaudis dans cette salle. Il y a quelques jours, le directeur du Centre Dramatique National a annoncé la couleur de la saison à venir avec quelques belles promesses. On a fait une sélection des spectacles attendus d’ici Nouvel An...

Les Serpents du 29 septembre au 8 octobre

C’est la dernière création du directeur de l’Olympia Jacques Vincey qui va mettre en scène un texte coup de poing de Marie Ndiyae avec trois femmes sur scène. Trois femmes qui dissertent devant une maison dans laquelle le mari de l’une d’elles est enfermé et dont il ne sortira pas. Les deux autres femmes : sa mère et son ex. Il faut s’attendre à un texte fort, des émotions brutes et des réflexions profondes.

Le festival WET du 16 au 18 octobre

8 pièces à dévorer en trois jours c’est l’idéal si vous êtes en manque de théâtre depuis le confinement. Ce festival aurait d’ailleurs dû être organisé au début du printemps, il est donc reporté en plein automne. 8 créations de jeunes artistes seront présentées en un week-end dont deux de Toulouse, une de Tours, une autre de Belgique. Autant de possibilités de surprises tout en fraîcheur.

Kadoc du 17 au 21 novembre

Le télétravail c’est la santé ? En tout cas quand on voit ce que Rémi De Vos a l’intention de nous présenter, on se dit que la vie d’entreprise c’est une sacrée sinécure. Sur scène trois couples au quotidien plutôt moribond, une pièce comique et tragique où il est question de burn out, d’invitation à dîner, des accords vie pro-vie perso… Tout ça avec la mise en scène de Jean-Michel Ribes.

Rémi du 14 au 18 décembre

Rémi sans famille, vous vous souvenez ? C’est exactement de ça qu’il est question avec une adaptation de la pièce originelle du XIXe siècle, « un spectacle émouvant qui s’adresse aux enfants d’hier et d’aujourd’hui » nous dit le descriptif. Devenu chanteur, le jeune homme est invité à la radio pour parler de son enfance... Une famille d’accueil et le voici déjà arraché à une mère adorée. Ça s’annonce épique… et original puisqu’on repart avec une deuxième partie à écouter chez soi.

Toute la saison du Théâtre Olympia est à découvrir en cliquant ici.