CARTE : Les solutions pour se rafraîchir dans les parcs de Tours

Points d’eau, brumisateurs, jeux d’eau.

On le dit et on le répète : il est interdit de se baigner dans la Loire et dans le Cher, mais aussi dans les fontaines de la ville de Tours. Néanmoins, comment se rafraîchir quand il fait très chaud et qu’on a soif ? La mairie a équipé ses parcs et jardins de plusieurs points d’eau et on en a fait une carte :

Par ailleurs, la ville met à disposition des jeux d’eau et des brumisateurs… mais cette année on ne peut pas les utiliser en raison de la crise sanitaire.

Parcs et jardins possédant des jeux d'eau :

- Place de Strasbourg

- Jardin Meffre et Saint-Paul

- Jardin Beaujardin

- Jardin Bouzignac

Parcs et jardins avec brumisateurs :

- Plage de Tours

- Square Jean Baptiste Greuze