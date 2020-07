Voici les 116 projets qui seront réalisés avec le budget participatif de l’Indre-et-Loire

Enveloppe totale : 1 million d’€.

300 projets présentés, 46 312 votes en un mois : c’est le bilan du 1er budget participatif lancé par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, « l’un des premiers de l’ensemble des départements de France » d’après la collectivité. On l’avait écrit, les citoyennes et citoyens ont proposé beaucoup d’idées à tendance écolo (jardins partagés…), sociale (actions contre la précarité menstruelle…) ou pour améliorer les actions d’associations déjà existantes (achat de matériel…). Le projet qui a recueilli le plus de votes est celui qu’on vous avait présenté dès le 1er jour sur Info Tours : Precious Plastic.

Replay : « L’idée c’est que chacun puisse participer à son niveau » dit Christophe Lejarre à la tête de l’initiative et qui imagine des ateliers pour enfants, mais aussi donner des conseils sur la façon de réduire sa consommation de plastique (un matériau issu du pétrole, ce qui n’est pas vraiment le modèle le plus écologique qui soit). Il espère faire découvrir à plein de gens comment on transforme du plastique usagé en plastique utile pour un nouvel usage : « Ce processus est aujourd’hui invisible, dans des usines parfois loin de chez nous en France et en Europe » déplore l’homme qui veut en quelque sorte créer un circuit de recyclage par les Tourangeaux pour les Tourangeaux.

Voici comment ça marcherait :

L’association récupère du plastique auprès des commerçants, des entreprises ou des citoyens (mobilier de jardin, jouets, plastique à usage unique…), qu’ils soient recyclables via la poubelle jaune ou non

L’équipe de Precious Plastic broie, extrude, travaille, transforme avec ses machines. Eventuellement ouvre leur utilisation au grand public pour des expérimentations

Les objets produits sont revendus par une entreprise parallèle à l’association

913 votes plus tard, le projet devrait voir le jour. L’enveloppe précise qui lui sera accordée n’est pas encore connue. 115 autres initiatives locales ont été suffisamment soutenues pour obtenir une subvention publique afin d’avancer dans leurs projets. La consigne était claire : il fallait qu’il y en ait pour chacun des 19 cantons du département.

Alors voici :

Autour d’Amboise, une haie à fruits comestibles, un rucher et un frigo solidaire verront le jour. Ainsi qu’un écran d’information au collège André-Malraux.

Le projet de Zéro Déchet Touraine a été adopté à La Riche, ainsi que celui de la Ressourcerie pour rendre ses locaux accessibles à tous. Le Vélocipède de Savonnières est également primé. 3 projets de jeunes sont retenus sur le canton : installation d’un but multi-sports à Ballan, J’aime ma cour de récré et Protégeons nos abeilles au collège René Cassin de la commune.

Deux aires de jeux pourront être réalisées à Athée-sur-Cher (pour les 2-6 ans et les 6-12 ans) ainsi qu’un jardin école à Luzillé. Le collège de Cormery aura un garage à vélos et la cour de récré sera réaménagée.

Sur le canton de Château-Renault, les lauréats : Musique pour Tous à Pernay, un espace numérique rural à Saint-Antoine-du-Rocher et un jardin partagé pour La Ferrière. Par ailleurs, le collège de Neuvy-le-Roi sera végétalisé, l’aire de jeux de La Ferrière optimisée et un vieux terrain de tennis de la commune transformé.

Jardin partagé validé à Chinon ainsi que l’acquisition d’un véhicule de transport pour personnes en situation de handicap et une épicerie-cuisine rurale à Lerné. A Beaumont-en-Véron, on pourra prochainement bénéficier de séances de ciné en plein air sous l’impulsion du conseil municipal des jeunes.

Les vainqueurs du canton des Descartes : Au fil de l’Indre et l’eau’Art à Sepmes, un café associatif à Preuilly-sur-Claise et un sentier autour du peintre Jean Dufy à Boussay. De nouveaux aménagements verront le jour aux collèges de Preuilly-sur-Claise et du Grand-Pressigny. Le projet Tous en Scène du collège de Descartes est validé.

A Joué-lès-Tours, également trois projets validés : l’acquisition d’un orgue, l’envie de favoriser la lecture au collège et la création d’un espace solidaire. Dans la section moins de 18 ans, trois idées qui ont séduit les internautes : un foyer des élèves accueillants au collège de la Rabière, un atelier design et lecture de mangas à l’Arche de Lude et une refonte de la cour dans ce même établissement.

Autour de Langeais, on suivra l’éclosion de Chez Fil Santé autour du bien-être à Château-la-Vallière, l’arrivée du nouvel éclairage public pour un terrain de sport langeaisien et l’aménagement d’un lieu d’accueil à Marcilly-sur-Maulne. Pour les jeunes, victoire d’un projet autour de la boxe à Château-la-Vallière, création d’un terrain multisports pour le collège de Bourgueil, et rénovation de cour scolaire à Langeais.

A Loches, succès pour le projet Regards sur mon patrimoine. Il y aura une aire de jeux pour enfants à Saint-Hippolyte et un espace de loisirs et de sport à Chédigny. Il y aura un abri devant l’école à Saint-Hippolyte, la création d’une action biodiversité au collège de Loches et… des cours en extérieur au collège de Montrésor.

Pour Montlouis-sur-Loire, le projet de frigo solidaire a plu tout comme celui de fablab à roulettes et celui d’une maison d’assistantes maternelles inclusive et éco-responsable. 3 projets validés pour les jeunes montlouisiens : réaménagement du CDI au collège + atelier musique + création d’un espace de détente. A Chambray, création d’un jardin partagé et d’hôtels à insectes + 2 autres lauréats (un autour des abeilles et l’autre sur la sérigraphie).

Deux projets validés à Monts : un verger communal et un coin d’intimité pour le collège. Il y aura aussi une nouvelle aire de jeux à Pont-de-Ruan. Sur le même canton, trois idées de jeunes retenues : création d’un espace paysager au collège de Monts, un billodrome à l’école de Truyes et la création d’un espace partagé à Veigné.

Pour Saint-Cyr-sur-Loire, succès pour l’espace ado de la Béchellerie, l’envie d’améliorer l’accueil des enfants dans les jardins et le projet de la Ligue de Protection des Oiseaux. Les enfants de Saint-Cyr obtiennent une aire des 4 temps récréatifs à La Béchellerie et une amélioration de la biodiversité via l’association Petits Jardiniers. Il y aura de nouveaux aménagements dans la cour du collège de Fondettes.

Autour de Ste-Maure, L’ile-Bouchard aura son atelier d’auto-réparation de vélos, la chapelle de tous les arts sera restaurée à Champigny-sur-Veude et Faye-la-Vineuse aura son jardin. A Baudry, on mettra en place le tri sélectif dans la cour. Le collège de l’Ile-Bouchard aura sa webradio, du matériel de gym et une cour réaménagée.

L’idée d’un jardin partagé a séduit à Saint-Avertin, une subvention permettra d’avance les travaux de rénovation de la loco de Saint-Pierre-des-Corps et une autre permettra de créer une oasis verte dans la commune. Deux projets de jeunes validés à Saint-Pierre-des-Corps : étagères à cartables à Jacques Decour et action pour un collège Stalingrad solidaire et écoresponsable.

Le Repair Café de Tours aura sa remorque tant convoitée pour réparer les ustensiles défectueux, l’arboretum de Chançay sera valorisé et il y aura une rénovation de la cour de l’école Roger Lecotte à Vernou-sur-Brenne. Les projets des jeunes retenus : création d’un pédibus à Rochecorbon, des livres en plus au CDI du collège de Vouvray et l’aménagement de son foyer.

Enfin, les projets validés à Tours :

La Belle et la Blette pour une métropole anti-gaspi

ReBout pour la relance de la consigne du verre

La création d’une maison de la professionnalisation artistique locale

Le projet autour visant à lutter contre la précarité menstruelle des étudiantes

Le cinéma comme outil de lien social

Une solution innovante pour le transport de vélos

La Maison des Jeux de Touraine aura son camion

La Place Archambault bénéficiera d’une forêt urbaine

Des résidents d’Ehpad pourront faire des sorties en vélo cargo

On verra l’apparition d’une bibliothèque de rue à vélo

Le Centre LGBTI de Touraine pourra installer une œuvre d’art célébrant la diversité

Et le Growroom pourra créer « un potager urbain revisité »

Les projets des moins de 18 ans validés à Tours :

Une aire de jeux pour enfants et enfants handicapés (le lauréat)

Un city stade, un potager, des équipements pour le foyer, un embellissement de la salle de restauration et le réaménagement du hall au collège Corneille

Des livres pour le CDI du collège Lamartine + un potager et des bancs

Le projet de foot fauteuil de l’association de Saint-Symphorien

Modules de skate, roller et trottinette

Des instruments de musique pour l’école Romain Rolland

Quart d’heure d’évasion au collège La Bruyère

Acquisition de matériel sono et vidéo pour une asso de danse

Un ring mobile pour faire de la boxe

L’ensemble de ces projets devraient voir le jour dans les prochains mois.