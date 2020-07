StorieTravaux, 19/07/20 - De fortes perturbations sur le périphérique de Tours

Mais aussi des chantiers à Tours, sur l'A10...

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les chantiers portés à notre connaissance pour vous aider à circuler. Voici ce qui vous attend à partir du 20 juillet, et n'hésitez pas à nous informer sur des travaux en nous écrivant.

---------------

Périphérique :

C'est LE gros chantier de la semaine et l'un des plus importants de l'été : la rénovation du goudron sur le périphérique de Tours. Toute la semaine, Les véhicules circulant dans le sens Chambray-lès-Tours vers Saint-Cyr-sur-Loire seront basculés sur les voies opposées entre les Portes de Joué-lès-Tours et de la Riche. La circulation sur cette section s’effectuera sur 1 seule voie dans chaque sens. Les usagers pourront accéder au périphérique dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire vers Chambray-lès-Tours depuis les portes de Ballan-Miré et de Villandry. Dans l’autre sens, une déviation sera mise en place les invitant à prendre le périphérique dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire vers Chambray-lès-Tours et faire demi-tour Porte de Joué-lès-Tours.

Les usagers circulant sur le périphérique dans le sens Chambray-lès-Tours vers Saint-Cyr-sur-Loire et désirant sortir Porte de Ballan- Miré ou Porte de Villandry devront poursuivre sur le périphérique jusqu’à la Porte de la Riche et faire demi-tour.

D'autres travaux auront lieu pour les prochaines semaines.

A10 :

Les nuits du lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juillet, de 20h à 7h : risque de ralentissement entre la bifurcation des autoroutes A10/A85 et la sortie Monts-Sorigny (n°24.1), dans les deux sens de circulation.







Tours :

Travaux de réalisation de revêtement de voirie et de cheminement PMR (Personnes à Mobilité Réduite) dans la rue Georget.endant les travaux, la circulation sera déviée et seulement les accès des véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement et les horaires du chantier.

Travaux avec un impact sur le réseau Fil Bleu :

Les 21 et 22 juillet à Saint-Cyr-sur-Loire, rn raison de travaux Boulevard Charles de Gaulle, les arrêts Guynemer et Roux ne sont pas desservis par les lignes 10, 51 et 52. Vous devez vous reporter à l'arrêt Lande situé Boulevard Charles de Gaulles, où à l’arrêt Engerand situé Boulevard Charles de Gaulle.

Sur la même commune le 23 juillet, la ligne C2 est déviée dans les deux sens. En raison de travaux Avenue des Cèdres, les arrêts Cèdres, Mésangerie, Calmette et Bocage ne sont pas desservis par la ligne C2 (direction Place Choiseul) Vous devez vous reporter à l'arrêt Lebrun situé rue Henri Lebrun, oû à l’arrêt Tranchée situé Avenue André Maginot. Direction Maisons Blanches : l’arrêt Cèdres n’est pas desservi, vous devez vous reporter à l’arrêt Mésangerie situé rue du Dr Calmette.

A Tours du 21 juillet au 7 août, en raison de travaux rue Rouget de L’Isle, les arrêts Récollets et Boutard ne sont pas desservis par la ligne C1. Vous devez vous reporter à l'arrêt Victoire situé rue de la Victoire, ou à l’arrêt Boyer situé Boulevard Preuilly.