Concerts, paddle et cinéma en plein air : nos 8 événements chouchous ce week-end en Indre-et-Loire

Également une dégustation de vins.

Le temps s’annonce encore une fois bien agréable ce week-end en Indre-et-Loire, soit une météo complètement propice aux activités de plein air (en gardant son masque à portée de main, il est souvent demandé). Quelles sont les propositions pour vous occuper en famille ou entre amis d’ici le 19 juillet ? Voici notre sélection... et n’oubliez pas que vous pouvez nous informer facilement de tous vos événements en écrivant à cette adresse : [email protected]

-----------

Session découverte...

Tout l’été, le service des sports de la ville de Joué-lès-Tours propose des initiations gratuites au stand up paddle et au canoë sur le lac des Bretonnières... Un moyen de compenser l’absence de baignade à cause de la crise sanitaire. C’est gratuit du lundi au vendredi 17h à 19h jusqu’au 31 août, sauf les 6, 11 et 13 août. Le rendez-vous est fixé au centre nautique et vous bénéficierez de l’encadrement d’un éducateur spécialisé.

Sortie nature...

On reste à Joué-lès-Tours où l’association Couleurs Sauvages propose une balade nocturne sur le site des Etangs de Narbonne, nouveau lieu de promenade ouvert au public depuis fin 2019. Ça dure 2h et c’est ce vendredi soir à partir de 20h45 (limité à 9 personnes). Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés. Tarifs : 6 € / 4€ pour les moins de 18 ans. Réservation obligatoire (et infos pour d’autres dates) au 06 85 26 09 02 ou [email protected]

Dégustation à Villandry...

Un autre lieu où la nature prend ses aises : les jardins du Château de Villandry. Ce vendredi, de 18h30 à 20h, vous pourrez y déguster du vin avec l’oenologue Christophe Prouteau mais aussi Thierry Besard, vigneron à Lignières de Touraine et Michael Preteseille, apiculteur à Civray de Touraine. Des légumes de saison ainsi que d’autres produits exclusivement locaux complèteront la soirée. Réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme de Tours. Tarif : 20€.

Ouverture de bar !

On voit vos yeux briller de plaisir ! Il s’agit du bar du Potager de la Gloriette à Tours qui débute ses activités ce samedi de 13h à 19h. Avec des boissons bio et locales à la carte chaque samedi et dimanche jusqu’au 27 septembre et aux mêmes horaires. Autre raison d’y aller : le concert de Mazette dimanche de 15h à 16h30. Il viendra présenter son album « Moods » et son EP « Ailleurs », fraîchement sortis/ Entrée gratuit.

De la musique...

Terres du Son poursuit sa mini-tournée estivale en remplacement du festival habituel annulé à cause du coronavirus. Cette fois, rendez-vous à Montlouis-sur-Loire (terrain de tir à l’arc, Rue de la Croix Blanche) ce vendredi entre 16h et 21h30 avec Mandoline Tes Radis (le concert jeune public), Jekyll Wood puis Grauss Boutique. Masque obligatoire et entrée gratuite.

Autre concert en plein air à la guinguette de Saint-Avertin ce vendredi entre 20h et 23h avec Les Frères Dubz, « deux curieux personnages amoureux de la musique des Balkans » nous dit-on. C’est gratuit.

Du cinéma...

On commence avec une projection en plein air à Ballan-Miré, au Parc de Beauverger. Samedi soir, le service culturel de la ville organise une projection gratuite du Petit Prince dès 22h mais l’accueil sera possible dès 19h30 pour pique-niquer (buvette sur place).



Pitch du film (conseillé dès 8 ans) : C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire

Sinon, toujours pour les enfants, dimanche le CGR des Deux-Lions et le Ciné Loire de Tours organisent des avant-prmeières du film Dreams. A 11h pour le 1er multiplexe, 14h pour le second.



Pitch du film (conseillé à partir de 6 ans) : mma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…