Votre repère de l’été à Tours : la Maison des Jeux de Touraine

C’est aux Rives du Cher, et c’est cool.

A Tours, les occasions de s’amuser ne manquent pas dont une qui ne connait pas la pause estival (et c’est tant mieux) : la Maison des Jeux de Touraine, dans le quartier des Rives du Cher. C’est l’endroit idéal pour aller découvrir de nouveaux jeux de société entre potes ou avec les enfants. On fait le point sur ses activités et le protocole sanitaire avec Stéphane Jamin qui fait partie de l’équipe…

On rappelle le fonctionnement de l’association ?

Nos locaux sont situés dans l’espace Toulouse Lautrec, derrière la bibliothèque des Rives du Cher, au-dessus de la crèche. On a trois salles de jeux de société accessibles dès 3 ans. On peut venir les mercredis et samedis après-midi de 15h à 18h et le jeudi soir à partir de 20h. On peut également emprunter les jeux à la maison.

Quelles sont les conditions ?

On demande une adhésion à l’association : 15 ou 20€, si c’est individuel ou familial. Et on a certains jeux qui commencent dès 2 ans et demi pour apprendre à lancer un dé, respecter une consigne…

Il y a des mesures particulières à cause de la crise sanitaire ?

Dans nos locaux on met en quarantaine les jeux rapportés après un emprunt à domicile. On les ressort un peu plus tard une fois tout risque de contamination écarté. Evidemment on a du gel hydroalcoolique et il faut porter un masque pour se déplacer. Sur nos animations on désinfecte les jeux et on les met également en quarantaine après.

L’été qui profite de la Maison des Jeux ?

En plus des Rives du Cher on intervient dans d’autres secteurs comme le quartier des Fontaines, les centres sociaux, les centres de loisirs à Notre-Dame-d’Oé, Saint-Antoine-du-Rocher ou Tours. Il y en a plus que les autres années car les sorties sont plus difficiles. Les enfants vont rester plus au centre donc ils privilégient les intervenants extérieurs. Pour faire tout ça nous sommes une quinzaine de bénévoles mais on recherche toujours de nouvelles recrues pour assurer les permanences dans les ludothèques ou les animations à Joué-lès-Tours, Tours-Nord ou à la guinguette de Tours sur laquelle on devrait bientôt retourner.

La Maison des Jeux de Touraine participe également au budget participatif du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. Vous pouvez encore voter pour son projet ce mercredi : l’achat d’un camion pour transporter ses milliers de jeux de société ou des jeux géants en bois sur ses animations.