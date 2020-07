EN IMAGES : A Tours, un 14 juillet pas comme les autres

En petit comité.

Pas question de déroger à la tradition mais pas question non plus de risquer des contaminations. Double message des autorités ce mardi 14 juillet pour célébrer la Fête Nationale à Tours. Comme le matin aux Champs-Elysées à Paris, une cérémonie au format restreint s’est déroulée Place Anatole France à partir de 16h45. A la différence d’autres années, pas de véhicules blindés et de public invité à observer tout ça. Seulement « un défilé (quasi) statique », une revue du drapeau, La Marseillaise…

Parmi les personnalités présentes, évidemment la préfète d’Indre-et-Loire Corinne Orzechiwski, le maire de Tours Emmanuel Denis, les députés Philippe Chalumeau et Fabienne Colboc, le sénateur Serge Babary ou Thomas Gelfi pour le Conseil Départemental.

Des policiers, pompiers, militaires ont participé à l’événement ainsi que quelques représentants du personnel soignant. D’autres étaient à Paris en début de journée, invités à la cérémonie nationale : un infirmier à l’EHPAD Varennes de Loire de Tours, un médecin libéral, une psychologue à l’EHPAD La Vasselière de Monts, et deux représentants du CHU (une infirmière et un médecin). 4 autres Tourangeaux étaient conviés : un policier, un directeur d’usine dont l’entreprise a produit exceptionnellement du gel hydroalcoolique, un agent de la préfecture et Mélanie Bresson, fondatrice du mouvement Les Couturières Masquées (toujours en action).

De son côté, la BA705 de Tours a participé à l’organisation du défilé aérien via son site de Cinq-Mars-la-Pile en assurant la sécurité du ciel français ou en recueillant le plan de vol des appareils qui ont traversé le ciel de la capitale.

Le reportage à la cérémonie du 14 juillet à Tours par Pascal Montagne :