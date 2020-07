5 bonnes raisons de passer votre été à jouer aux Mystères de Tours Métropole

Le jeu pour smartphones revient pour une saison 2.

Cette année la sortie de James Bond a été reportée (foutu coronavirus). Cela dit, pourquoi ne pas vous mettre – vous-même – dans la peau d’un espion ou d’une espionne ? C’est – en gros – ce que vous propose le jeu Les Mystères de Tours Métropole qui lance sa saison 2 ce mercredi 15 juillet, et jusqu’au 13 septembre. Voici 5 bonnes raisons d’y participer.

-------------

1 – Vous ne savez toujours pas à quoi sert Tours Métropole

Ça tombe bien, c’est une des missions du projet. Les Mystères de Tours Métropole c’est une opération de com’ pour faire découvrir à tout le monde à quoi sert une agglomération sans que ce soit trop relou et technocratique. En fait vous devez résoudre des énigmes sur le thème de l’eau, des déchets, des transports… Autant de services assurés par cette collectivité au budget d’un demi-milliard d’euros par an.

2 – Vous n’avez jamais mis les pieds à Chanceaux-sur-Choisille

Si près de chez vous, et pourtant si loin. Les Mystères de Tours Métropole risquent de vous faire voyager. Certaines énigmes peuvent se résoudre tranquille dans le canap’ avec un thé à la menthe mais pour d’autres il faudra se déplacer. Et pas forcément Place Plumereau ou sur à la Gloriette car Tours Métropole rassemble 22 communes, jusqu’à Saint-Etienne-de-Chigny ou Villandry à l’ouest, autrement dit bien au-delà du terminus du tram.

3 – Y’a du challenge (et des cadeaux à gagner)

Le but est de résoudre les énigmes le plus vite possible, en marquant des points. Vous pouvez jouer en solo ou en duo, et affronter les autres équipes sachant que deux niveaux de difficulté sont disponibles (une nouveauté par rapport à l’édition 2019). En octobre Tours Métropole prévoit une remise des prix pendant la Foire de Tours et avec « des milliers de cadeaux » (places pour le sport, entrées à la piscine…).

4 – C’est gratuit

Même si le jeu vous impose d’aller quelque part, vous n’aurez pas un euro à débourser. Attention, certaines énigmes ne peuvent être résolues qu’à des heures particulières.

5 – Vous kiffez qu’on vous appelle « Agent M »

C’est le petit surnom que vous aurez lors de vos missions. Pas aussi classe qu’Inspecteur Gadget mais comparé à Maurice ou Madeleine, ça en jette.

Le top départ c’est donc ce mercredi 15 juillet. Et pour les inscriptions ça se passe par ici.