De Tours à sa confluence, les couleurs d’été du Cher en 16 photos

Une balade bucolique.

Il suffit d’aller près de l’eau pour que les bruits de la ville se calment. Même à Tours, la balade au bord du Cher est paisible, et quand on suit la rivière sur sa rive gauche au départ de la Gloriette, on est quasi immédiatement en pleine campagne, au milieu des champs qui commencent à être moissonnés, tandis que les tournesols ou le maïs atteignent des sommets.

Sur les premiers kilomètres, il faut parfois bien chercher l’eau, cachée derrière les arbres. A Joué-lès-Tours, on passe devant l’embarcadère de la Jocondie. Agréable aire de pique-nique et possibilité de balades en bateau. Plus loin, sur le territoire de Ballan-Miré, on côtoie de charmantes maisons de pierres aux abords fleuris à quelques mètres de l’eau. En ces journées très ensoleillées et bien chaudes, il y a du monde sur l’itinéraire de la Loire à Vélo qui se parcourt à la cool ou en mode plus sportif.

Voici que Savonnières se dessine, superbe panorama d’arrivée. Le samedi il y a le petit marché sur le chemin, idéal pour se ravitaille en produits de la région avant de traverser le pont et de filer vers la confluence avec la Loire à 5km de là. On profite alors du Cher sauvage, déjà fort bas ce qui fait qu’on en distingue facilement le fond et que les algues se développent à Tours comme en aval. Ici et là, de larges plages s’offrent à qui veut s’offrir une pause. Une fois que l’on a déniché le bon chemin, on peut s’aventurer dans la nature jusqu’au pied du pont SNCF qui traverse la Loire à quelques mètres du terme de cette rivière dont l’eau a parcouru des centaines de kilomètres.

Sur le chemin du retour, on s’arrête sur la plage de Savonnières où la consigne de baignade interdite n’est qu’aléatoirement respectée (sauter des rochers dans l’eau plus que tiède est tout aussi tentant que faire un barbecue avec vue sur le village). Puis on reprend cette route apaisante. Pas besoin d’aller bien loin pour profiter de jolies couleurs estivales…

Une balade à découvrir en images ci-dessous :